"ما يفسده فاشلو كرة القدم يصلحه أبطال كرة اليد".. مصر تحتفي بإنجاز منتخبها بالتأهل للمربع الذهبي في أولمبياد طوكيو

إشادة واسعة واحتفاء كبير، نالها المنتخب المصري لكرة اليد بعد تغلبه على المنتخب الألماني 31-26، وتأهله إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات الأولمبية التي يبلغ فيها "الفراعنة" المربع الذهبي، حيث أصبح الفريق مرشحا بقوة للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة.

واحتفى الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بفوز مصر التاريخي، قائلا: "مصر تصنع التاريخ في طوكيو بعد هزيمة ألمانيا، وأصبحت أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبي، وأول فريق غير أوروبي منذ عام 1988".

وتفاعل محللون رياضيون ونشطاء مع فوز المنتخب المصري، حيث أشاد معظمهم بالأداء الكبير الذي يقدمه الفريق منذ بداية الأولمبياد، فيما اتجه البعض الآخر إلى المقارنة بينه وبين أداء المنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وقال المحلل الرياضي المصري عمرو نصوحي في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا يوجد كلام يصف فخرنا بكم، والله العظيم الموضوع تعجز الكلمات عن وصفه! الفريق كله والجهاز الفني، وأي شخص له علاقة بهذا الإنجاز التاريخي".

بدوره، هنأ محلل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية هيثم فاروق لاعب المنتخب المصري السابق، فريق كرة اليد، قائلا "مبروك لعمالقة كرة اليد، الفوز على ألمانيا إنجاز بكل المقاييس والتأهل التاريخي إلى قبل النهائي يضاعف من فرحتنا بهذا الجيل، مبروك لشباب مصر".

وفي سياق المقارنات بين منتخبي كرة اليد وكرة القدم، قال أحد المغردين إن "ما يفسده فاشلو كرة القدم يصلحه أبطال كرة اليد، استطاع منتخب مصر الفوز والوصول إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي بعد هزيمة الماكينات الألمانية"، فيما تساءل مغرد آخر "متى منتخب مصر في كرة القدم سيصبح مثل منتخب كرة اليد؟".

مافيش كلام يوصف فخرنا بيكم..والله العظيم الموضوع تعجز الكلامات عن وصفه! الفريق كله..والجهاز الفني..واي حد ليه علاقة بالإنجاز التاريخي ده! ده مش بس جيل ذهبي..النجاح ده مش بالصدفة..احنا ابطال العالم في الناشئين..وثالث عالم شباب…جيل بيسلم جيل عشان نعيش الحلم الرائع ده..شكراً 🇪🇬🤾🏽‍♂️ pic.twitter.com/cK0nfeFNiz — عمرو نصوحي (@Nsoo7y) August 3, 2021

مبروك لعمالقة كرة اليد .الفوز علي المانيا انجاز بكل المقاييس والتأهل التاريخي الي قبل النهائي يضاعف من فرحتنا بهذا الجيل .مبروك لشباب مصر👏👏. — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) August 3, 2021

الراجل عاقل الراسي زينة المدربين ده بيكتب تاريخ مع مصر.. باروندو العبقري.. pic.twitter.com/QFjHbEk1NQ — Ahmed Sherif 🇪🇬 (@AhmedSherifYK) August 3, 2021

الف الف مبروك لمنتخب مصر 🇪🇬 العظيم التأهل الي الدور نصف النهائي في الاوليمبياد … فريق كرة اليد شرفنا ورفع رأسنا عاليا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/fkvkxpMx8C — Essam El-Hadary (@ElHadary) August 3, 2021

جيل محترم ورجالة وتخطيط وإعداد ممتاز ومعاهم مدرب كويس جدًا .. خطوة واحدة كمان ويعملوا إنجاز تاريخي مستحق ليهم تمامًا 👏❤️ pic.twitter.com/lQ4udPrqLA — Mustafa (@mosthesham93) August 3, 2021

مبرووك .. بطولة و إصرار على الفوز.. شرفتونا و شرفتوا مصر 🇪🇬 🇪🇬 🇪🇬 🇪🇬 #منتخب_مصر_الأولمبي #كرة_اليد — Walid Sharaky (@walidsharaky) August 3, 2021

حارس ألمانيا عملها لمصر في 2015

كاتونجا ردها لألمانيا في 2021pic.twitter.com/tVQ8XSFqwS — Emad Osama (@emadosamasayed) August 3, 2021

ما يفسده فاشلين كرة القدم يصلحه ابطال #كرة_اليد استطاع منتخب مصر تخطي منتخب المانيا في مباراه نصف النهائي والوصول الي المربع الذهبي كأول منتخب عربي وافريقي بعد هزيمه الماكينات الالمانيه 31:26 علي زين – احمد الاحمر – كريم الهنداوي – يحيي الدرع – ممدوح هاشم وكل منتخب #Handball 🇪🇬 pic.twitter.com/4xYwEw1OnX — Ahmed Fawzy (@ahmedfawzyF10) August 3, 2021

السؤال هو امتي منتخب مصر في كره القدم يبقي زي منتخب مصر في كره اليد — Mashally (@mashally2001) August 3, 2021

الطيارة الخاصة اللي سافر ورجع فيها منتخب القدم تلزمني معلش، منتخب اليد يرجع بكرامته، لو ملعبش حتى ماتشات المربع الذهبي — بنت نادرة Riko (@RihamRiko) August 3, 2021

الفرق بين منتخب اليد (بمدربهم)

ومدرب كره القدم (بمدربهم) "هو الشبع"🤚 — 🇪🇬THEEGYPTIANIST🇪🇬 (@THEEGYPTIANIST1) August 3, 2021