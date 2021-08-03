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"ما يفسده فاشلو كرة القدم يصلحه أبطال كرة اليد".. مصر تحتفي بإنجاز منتخبها بالتأهل للمربع الذهبي في أولمبياد طوكيو

مصر باتت أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي مسابقة كرة اليد الأولمبياد (رويترز)
مصر باتت أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي مسابقة كرة اليد الأولمبياد (رويترز)
3/8/2021

إشادة واسعة واحتفاء كبير، نالها المنتخب المصري لكرة اليد بعد تغلبه على المنتخب الألماني 31-26، وتأهله إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات الأولمبية التي يبلغ فيها "الفراعنة" المربع الذهبي، حيث أصبح الفريق مرشحا بقوة للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة.

واحتفى الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بفوز مصر التاريخي، قائلا: "مصر تصنع التاريخ في طوكيو بعد هزيمة ألمانيا، وأصبحت أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبي، وأول فريق غير أوروبي منذ عام 1988".

وتفاعل محللون رياضيون ونشطاء مع فوز المنتخب المصري، حيث أشاد معظمهم بالأداء الكبير الذي يقدمه الفريق منذ بداية الأولمبياد، فيما اتجه البعض الآخر إلى المقارنة بينه وبين أداء المنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وقال المحلل الرياضي المصري عمرو نصوحي في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا يوجد كلام يصف فخرنا بكم، والله العظيم الموضوع تعجز الكلمات عن وصفه! الفريق كله والجهاز الفني، وأي شخص له علاقة بهذا الإنجاز التاريخي".

بدوره، هنأ محلل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية هيثم فاروق لاعب المنتخب المصري السابق، فريق كرة اليد، قائلا "مبروك لعمالقة كرة اليد، الفوز على ألمانيا إنجاز بكل المقاييس والتأهل التاريخي إلى قبل النهائي يضاعف من فرحتنا بهذا الجيل، مبروك لشباب مصر".

وفي سياق المقارنات بين منتخبي كرة اليد وكرة القدم، قال أحد المغردين إن "ما يفسده فاشلو كرة القدم يصلحه أبطال كرة اليد، استطاع منتخب مصر الفوز والوصول إلى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي بعد هزيمة الماكينات الألمانية"، فيما تساءل مغرد آخر "متى منتخب مصر في كرة القدم سيصبح مثل منتخب كرة اليد؟".

المصدر : وكالة سند

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