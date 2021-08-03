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إسبانيا والبرازيل.. نهائي ناري في منافسة كرة القدم بأولمبياد طوكيو

إسبانيا (يمين) هزمت اليابان.. والبرازيل تفوقت على المكسيك (وكالات)
إسبانيا (يمين) هزمت اليابان.. والبرازيل تفوقت على المكسيك (وكالات)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202105:48 PM (مكة المكرمة)

ضرب منتخب إسبانيا موعدا مع نظيره البرازيلي في نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وفاز منتخب "لاروخا" على اليابان بهدف دون مقابل، في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وجاء هدف منتخب إسبانيا الوحيد في الدقيقة الـ115 عن طريق لاعب ريال مدريد، ماركو أسينسيو، والذي أهدى بلاده بطاقة العبور إلى المباراة النهائية في موعد منتظر مع منتخب "السامبا".

وكانت البرازيل، حاملة ذهبية أولمبياد ريو 2016، قد وصلت للمشهد الختامي بعد أن أقصت المكسيك بركلات الترجيح (4ـ1)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. ​​​​​​​

وسيخوض منتخب اليابان مع المكسيك مباراة تحديد المركز الثالث، في مواجهة يسعى من خلالها منتخب "الساموراي"، إلى خطف الميدالية البرونزية. ​​​

المصدر : وكالات

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