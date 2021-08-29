مدرب يوفنتوس للاعبيه: انسوا رونالدو وركزوا في المستقبل

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه يجب ألا يفكر في المهاجم كريستيانو رونالدو الذي رحل عن النادي، بل عليهم الوقوف سويا لقلب أوضاع الفريق بعد هزيمته المفاجئة 1-صفر أمام ضيفه إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت.

ومع انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايد، قدّم يوفنتوس أداء متواضعا في أول مباراة على ملعبه في الدوري هذا الموسم، أمام إمبولي الوافد الجديد، وخسر من دون صناعة أي فرصة على المرمى.

وأوضح أليغري -في حديث صحفي- أن "كريستيانو لعب 3 مواسم في يوفنتوس، وأحرز أهدافا، وهو الأمر الذي يجيده فهو لاعب استثنائي لكننا لا يمكن أن نفكر في رونالدو بدءا من الآن".

وأضاف "نملك تشكيلة جيدة وعلينا إدراك أننا لا نستطيع السيطرة على كل مباراة. نحن بحاجة للاتحاد وهذا سيساعدنا في المستقبل".

وكان يوفنتوس تعادل 2-2 مع مضيفه أودينيزي في أول مباراة رغم تقدمه بهدفين، وهي المواجهة التي ألغى فيها حكم الفيديو المساعد هدفا لرونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتابع أليغري "علينا العمل على نقاط قوتنا لكن التعثر للمرة الثانية سيساعدنا. هذه تشكيلة قوية، وتملك كفاءة وستبرز".

وكان فيدريكو كييزا هو الوحيد الذي شكل خطورة على مرمى حارس إمبولي الذي لم ينقذ أي كرة في الشوط الثاني، وقد أحرز ليوناردو مانكوسو هدف الفوز للفريق الضيف قبل الاستراحة، وأطلقت جماهير يوفنتوس صيحات الاستهجان ضد فريقها.

وختم أليغري "بدأنا بشكل قوي ثم اهتزت شباكنا من أول خطأ وشعرنا بالذعر.. يجب علينا التحلي بالصبر والتعامل مع المباريات بهدوء واللعب بشكل جماعي وعدم محاولة حل الأمور بشكل فردي".

وخلص "أدى عدد كبير جدا من اللاعبين بشكل سيئ، رغم أنه من غير المعتاد هبوط مستواهم بهذا الشكل".