شاهد- قانون لمسة اليد واضح.. هكذا دمر الحكم قمة ليفربول وتشلسي في البريميرليغ

تنص إحدى مواد كرة القدم المتعلقة باحتساب لمسة اليد، أنه "في حال ارتدت الكرة من أي جسم وارتطمت بيد اللاعب فإنها لا تعد مخالفة"، غير أن حكم قمة ليفربول وتشلسي كان له رأي آخر.

فالحكم الإنجليزي أنطوني تيلور لم يكتف فقط -بعد مراجعة تقنية الفار- بمنح ليفربول ركلة جزاء، بل طرد ريس جيمس ظهير تشلسي أيضا.

وطرد تايلور اللاعب جيمس بسبب لمس الكرة على خط المرمى، واحتسب ركلة جزاء لليفربول سجلها محمد صلاح ليدرك التعادل، بعد أن تقدم كاي هافرتس لتشلسي.

ولكن قرار الطرد كان مفاجئا وصادما، ليس فقط لجماهير تشلسي بل لمعظم من تابع المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبحسب هداف كأس العالم السابق الإنجليزي غاري لينيكر الذي يعمل محللا رياضيا، فإن "السؤال الذي يطرح نفسه: هل هي ركلة جزاء بداية؟ فكيف قرر الحكم طرد اللاعب؟".

So, you honestly believe this is not a red card? pic.twitter.com/wmvFm2hRGZ

بدوره، انتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول العقوبة المضاعفة التي نالها "البلوز" بطرد جيمس واحتساب ركلة جزاء عليه، قائلا إنها حرمت الجماهير من مشاهدة المزيد من المتعة والإثارة في الشوط الثاني.

ورغم أن كلوب يرى الواقعة لمسة يد صريحة، فإنه انتقد العقوبة المضاعفة قائلا إنها أفسدت المباراة.

وأضاف "لا أفضل أبدا العقوبة المضاعفة، لكن لو استمع أحدهم لنصيحتي فيما يتعلق بتغيير اللوائح، فإن الكثير من الأشياء ستختلف تماما".

وختم "بالطبع كانت عقوبة قاسية وربما أفسدت المباراة. غيرت كل شيء. سعدت بالشوط الأول حيث قدمنا أداء جيدا جدا وخلقنا الكثير من المتاعب لتشلسي، الذي قدم مباراة رائعة أيضا.. كنت أرغب في استكمال المباراة بوجود 11 لاعبا ضد 11 لاعبا لنرى من سيكون الأفضل، لكن هكذا سارت الأمور".

من جهته، لم يوجه توماس توخيل مدرب تشلسي انتقادا مباشرا لقرار الحكم المثير للجدل، واكتفى بالإشادة بفريقه الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين أمام مضيفه ليفربول، لكنه نجح مع ذلك في الخروج بنقطة التعادل.

وقال توخيل "الحكم شاهد اللقطة بسرعة ولم يعد لأصل اللعبة، واتخذ قراره على أساس أول لقطة شاهدها على الشاشة، أنا والجهاز الفني رأينا الحالة على الحاسب اللوحي، وتبين أن الكرة ارتطمت بيد اللاعب بعد أن ارتدت من وركه إلى يده بطريقة عفوية وكانت المسافة قريبة، ولم تكن ذراع اللاعب في وضعية غير طبيعية".

"His arm is not in a super-unnatural position!"

Thomas Tuchel questions why referee Anthony Taylor only saw an image of Reece James’ red card on VAR and not the whole incident 😠#LIVCHE

🔗 https://t.co/YTA5UGrFjO pic.twitter.com/iyXSnNGUlJ

— Hayters TV (@HaytersTV) August 28, 2021