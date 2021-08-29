الرياضي الأكثر تأثيرا في التاريخ.. رونالدو يحكم مواقع التواصل بأحكامه

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، لم ينشر أي صورة على حساباته في مواقع التواصل التي يتابعه عليها أكثر من 578 مليون شخص، فإن خبر الإعلان اكتسح "السوشيال ميديا".

فمنذ إعلان "المانيو" التعاقد مع "صاروخ ماديرا" توقف الموقع الإلكتروني للنادي الإنجليزي عن العمل بسبب كثرة الدخول إليه لمعرفة آخر أخبار الانتقال.

كما نال خبر الانتقال على تويتر الخاص بـ"الشياطين الحمر" أكثر من مليون و900 ألف إعجاب وأكثر من 12.6 مليون إعجاب على إنستغرام الخاص بـ"الشياطين الحمر".

وبذلك أصبحت التغريدة وكذلك المنشور الأكثر إعجابا لفريق رياضي في تاريخ تويتر وإنستغرام.

كما رصدت المواقع المتخصصة أنه خلال ساعات فقط تجاوز حجم التفاعل مع تغريدة عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد 3 أضعاف ما حصلت عليه تغريدة إعلان انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وفي مفاجأة كبيرة للمتابعين، اختار رونالدو العودة إلى نادي مانشستر يونايتد بعد ارتباطه بالانضمام إلى الجار مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، ويتفق الجميع على أن مانشستر يونايتد سيجني كثيرا من الفوائد بالتعاقد مع رونالدو، داخل الميدان وخارجه.