يلعب بقدمه وفمه.. لاعب تنس مصري يخطف الأنظار بالألعاب البارالمبية

أبهر المصري إبراهيم حمدتو، العالم، بلعبه تنس الطاولة باستخدام قدمه وفمه خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

كما خطف أنظار الصحافة العالمية بعزيمته وتحديه لظروفه وإصراره على ممارسة رياضته المفضلة.

وتعرض حمدتو (48 عاما)، لحادث قطار في سن العاشرة، فقد على إثره ذراعيه، ولذلك لجأ إلى استخدام قدمه لتهيئة الكرة حتى يضربها بالمضرب الذي لم يجد غير فمه ليمسكه به.

وأشادت اللجنة البارالمبية الدولية، بالبطل المصري رغم هزيمته، أمس الأربعاء، أمام منافسه الكوري الجنوبي بارك هونغ.

ووصفته اللجنة بأنه "مصدر إلهام للجميع حول العالم. بعد فقدانه ذراعيه في حادث، أصبح يرسل بقدمه ويمسك المضرب ويلعب بفمه".

بدوره، نشر الحساب الرسمي لأولمبياد طوكيو على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر حمدتو كشخصية كارتونية "أنيمي" يلعب رفقة تميمة الألعاب البارالمبية طوكيو الدمية "سوميتي".

كما شارك بصورة أخرى معلقا عليها: "يسعدنا مشاهدة إبراهيم حمدتو دائمًا".

وتفاعلت قنوات رياضية وصفحات عالمية وناشطون، مع مشاركة حمدتو بالدورة البارالمبية الثانية على التوالي بعد مشاركته بدورة ريو دي جانيرو السابقة.

Only in the Paralympics. Ibrahim Hamato inspires everyone around the world.

After losing his arms in an accident, he holds the bat in his mouth and serves with his foot. Representing #EGY at his second Paralympics 👏#ParaTableTennis #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/3qvmXkto5x — Paralympic Games (@Paralympics) August 25, 2021

Egypt's Ibrahim Hamadtou lost his arms in an accident aged 10… To improvise, he holds the table tennis bat in his mouth! 👏#Tokyo2020 #C4Paralympics pic.twitter.com/zDyCggdUQ9 — C4 Paralympics (@C4Paralympics) August 25, 2021

جانب من مشاركة المصري إبراهيم حمدتو في مباراته أمام الكوري بارك، في منافسات تنس الطاولة في إطار الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.ويعد حمدتو ملهمًا للكثيرين ضاربًا المثل في التحدي والعزيمة حيث تمثل طريقة لعبه بإمساك المضرب بفمه ورمي الكرة بقدمه لتوجيه ضربات الإرسال مثار إعجاب وتقدير pic.twitter.com/HtqcTVrgoj — اليابان بالعربي🇯🇵#طوكيو2020🗼 (@nippon_ar) August 25, 2021

Paralympian Ibrahim Hamadtou, who plays table tennis with his mouth: "The disability is not in the arms or legs, the disability is to not persevere in whatever you would like to do." Inspirational ❤️🇪🇬 pic.twitter.com/qVGbtlug5w — ESPN UK (@ESPNUK) August 26, 2021

🏓 L'image forte de ce début de Jeux paralympiques avec Ibrahim Hamadtou en para tennis de table À 48 ans, l'Égyptien joue avec la raquette entre les dents et s'aide de son pied pour servir #Paralympics ➡Suivez les Jeux paralympiques en direct : https://t.co/ICkFacXcjk pic.twitter.com/qvh56w4qvo — francetvsport (@francetvsport) August 25, 2021

❤️ Amazing! Ibrahim Hamadtou of Egypt lost both his arms as a kid in a train accident. He holds the paddle in his mouth, and flicks the ball up with his foot to serve. Simply incredible.#Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/WfZqvE99SR — ABC SPORT (@abcsport) August 25, 2021

Pd usia 10, Ibrahim Hamadtou #EGY kehilangan dua tangan krn kecelakaan kereta api. Tanpa tangan, cintanya pd tenis meja tak padam. Sempat dpt penolakan, Hamadtou maju terus. Dia berlatih servis dlm setahun. Skrng pd usia 48, Hamadtou masih jd salah satu yg terbaik di Afrika. pic.twitter.com/jmzXTmUNXj — A. Ainur Rohman (@ainurohman) August 26, 2021