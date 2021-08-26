توقعات بمجموعة موت.. فرق ومستويات وتوقيت قرعة دوري أبطال أوروبا

أكمل شاختار دونيتسك الأوكراني وبنفيكا البرتغالي ومالمو السويدي ويانغ بويز السويسري وريد بول سالزبورغ النمساوي وشيريف تيراسبول المولودوفي، عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقام قرعة دور المجموعات من المسابقة الأعرق في القارة العجوز، اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية، الساعة الـ7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقسم الفرق الـ32 التي ستشارك في نسخة هذا العام، إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، على ألا تضم أي مجموعة فريقين من الدولة نفسها.

أما المستويات الأربعة للفرق والتي على أساسها سيتم سحب القرعة، هي:

المستوى الأول: تشلسي (بطل دوري الأبطال) وفياريال (بطل الدوري الأوروبي) وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وليل وسبورتينغ لشبونة.

المستوى الثاني: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليفربول وإشبيلية ودورتموند.

المستوى الثالث: بورتو وأياكس أمستردام وشاختار دونيتسك وليبزيغ وبنفيكا وأتالانتا وزينيت سان بطرسبورغ وريد بول سالزبورغ النمساوي.

المستوى الرابع: دينامو كييف وبشكتاش وكلوب بروج ويانغ بويز وميلان ومالمو وفولفسبورغ وشيريف تيراسبول.

وتوقعت وسائل إعلام متخصصة أن تجمع مجموعة الموت، فرق، مانشستر سيتي وأياكس وباريس سان جيرمان وميلان. وفي حال صدقت هذه التوقعات، ستكون أحد أقوى المجموعات في تاريخ البطولة العريقة.

وستجري المباريات كالعادة، 6 مباريات الثلاثاء ومثلها الأربعاء.