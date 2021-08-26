تقارير إعلامية: سان جيرمان يريد 220 مليون يورو للتخلي عن مبابي

لا تزال التصريحات التي أدلى بها البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، بشأن انتقال اللاعب كليان مبابي إلى ريال مدريد تثير التفاعل في عالم كرة القدم.

وتقول صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إن كلام ليوناردو كشف عن أمور كثيرة، من بينها أن اللاعب يمكن أن يُباع ولكن وفق شروط النادي الباريسي وهذا يعني لقاء مبلغ أكبر من الذي ذكره ريال مدريد في أول عرض قدمه والذي وصل إلى 160 مليون يورو.

ولم يؤكد ليوناردو تقديم ريال مدريد عرضا مقابل 160 مليون يورو، لكنه قال إن العرض كان "يدور حول هذا الرقم".

وأضاف "نرى العرض بعيدا للغاية عما يستحقه كيليان اليوم".

وألمح ليوناردو إلى أن سان جيرمان ملتزم بأكثر من 160 مليون يورو عندما ضم مبابي من موناكو قبل 4 سنوات، ودفع الفريق الباريسي 145 مليون يورو، إضافة إلى 35 مليونا إضافات ومكافآت سيحصل عليها موناكو في حال تجديد عقد مبابي أو بيعه.

وحسب صحيفة "لو باريسيان" (Le Parisien) الفرنسية، فإن سان جيرمان يريد بيع مبابي مقابل 220 مليون يورو أي أقل بمليوني يورو من البند الجزائي الذي دفعه فريق العاصمة الفرنسية لضم نيمار من برشلونة عام 2017، الذي بلغ 222 مليون يورو وهو رقم قياسي لشراء لاعب في تاريخ كرة القدم.