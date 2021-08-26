التضامن والمساواة في المعاملة.. "الكاف" يضغط لمنح إعفاءات للاعبين الأفارقة للمشاركة مع منتخباتهم

حث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الحكومة البريطانية على منح إعفاءات للاعبين الأفارقة لتمكينهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ورفض الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للاعبين بالسفر إلى دول تدخل ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية لفيروس كورونا نظرا لقواعد الحجر الصحي الصارمة التي يتم فرضها عند العودة للبلاد.

وقال الكاف في بيان "يحث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -نيابة عن جميع الاتحادات الأفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة- الحكومة البريطانية على منح الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس مع بلدانهم في تصفيات كأس العالم المقبلة".

وتابع البيان "يود الاتحاد الأفريقي الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين من بين آخرين في نهائيات بطولة أوروبا التي أقيمت قبل أقل من شهرين.. يذكر أن الظروف في البلدان الأفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليا في هذه القائمة أو التي قدمت إعفاءات لها سابقا".

وهناك 25 بلدا أفريقيا على القائمة الحمراء التي سيتم تحديثها اليوم الخميس.

وقال الكاف "يود الاتحاد الأفريقي التأكيد مجددا على أن المباريات المقبلة ستقام وفقا للبروتوكولات الصارمة التي يطبقها الاتحاد الدولي (الفيفا) في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال في الفترات الدولية السابقة والبطولات القارية التي تم تنظيمها بنجاح دون أي حوادث".

وأوضح "أثبتت هذه البروتوكولات الآن -بما لا يدع مجالا للشك- أنها تخفف من المخاطر المحتملة مما يعكس نجاح البروتوكولات المطبقة محليا في إنجلترا وأجزاء أخرى من العالم.. على ضوء ما سبق يناشد الاتحاد الأفريقي -على وجه السرعة- الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والحكومة البريطانية لتطبيق المعاملة نفسها التي اتبعت سابقا في بطولة أوروبا، لتشمل الآن أفريقيا بموجب مبادئ التضامن والمساواة في المعاملة".

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو -أمس الأربعاء- إنه يجب على روابط الدوري في إنجلترا وإسبانيا السماح للاعبين بخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل "لحماية النزاهة الرياضية".