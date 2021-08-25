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وفاة عداء تشيكي في سباق جبلي

سباق "تي دي إس" ضمن سباقات تقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بأعلى مناطق جبال الألب الإيطالية والفرنسية وبمشاركة 1600 رياضي لمسافة 145 كيلومترا (مواقع التواصل)
سباق "تي دي إس" ضمن سباقات تقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بأعلى مناطق جبال الألب الإيطالية والفرنسية وبمشاركة 1600 رياضي لمسافة 145 كيلومترا (مواقع التواصل)
25/8/2021

أعلن المنظمون اليوم الأربعاء وفاة عدّاء من جمهورية التشيك متأثرا بإصاباته بعد السقوط خلال سباق "تي دي إس" (TDS Race) في جبال الألب.

وقال المنظمون إن الحادث وقع خلال مرحلة للهبوط، وأوضحوا أن فريق الإنقاذ ذهب على الفور إلى مكان الحادث.

وأضاف المنظمون في بيان "تم إبلاغ السلطات مع طلب الدعم بطائرة هليكوبتر. ورغم كل الدعم المقدم، فإن العداء استسلم لإصاباته".

وتابع البيان أن "العداء الذي تعرض للحادث من التشيك، واحتراما لعائلته لن يفصح المنظمون عن هويته".

وسباق "تي دي إس" ضمن سباقات يطلق عليها "أولترا تريل دو مونت بلان" (Mont-Blanc organization’s race) تقام في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب في أعلى مناطق جبال الألب الإيطالية والفرنسية، وبمشاركة 1600 رياضي لمسافة 145 كيلومترا.

المصدر : وكالات

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