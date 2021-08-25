حقق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو رقما قياسيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما قاد فريقه الجديد روما للفوز 3-1 على ضيفه فيورنتينا أمس الأحد.
لهذا السبب يُطلق عليه "سبيشل ون".. أرقام استثنائية لمورينيو في الدوريات الأوروبية
25/8/2021
لا يختلف اثنان في أن البرتغالي جوزيه مورينيو أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، ليس فقط لألقابه التي فاز بها واللاعبين الذين أسهم في نجوميتهم، بل جراء أرقام حققها في الدوريات التي درّب فيها.
فمدرب روما الحالي (سبيشل وان) كتب اسمه بحروف الانتصار في الدوريات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية.
- أصبح أسرع مدرب يحقق 50 فوزا في تاريخ الكالتشيو في 77 مباراة.
- أسرع من حقق 50 فوزا في تاريخ البريميرليغ في 63 مباراة.
- أسرع من حقق 50 فوزا في تاريخ الليغا في 62 مباراة.
المصدر : مواقع إلكترونية