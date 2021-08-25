لهذا السبب يُطلق عليه "سبيشل ون".. أرقام استثنائية لمورينيو في الدوريات الأوروبية

لا يختلف اثنان في أن البرتغالي جوزيه مورينيو أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، ليس فقط لألقابه التي فاز بها واللاعبين الذين أسهم في نجوميتهم، بل جراء أرقام حققها في الدوريات التي درّب فيها.

فمدرب روما الحالي (سبيشل وان) كتب اسمه بحروف الانتصار في الدوريات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية.