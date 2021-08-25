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لهذا السبب يُطلق عليه "سبيشل ون".. أرقام استثنائية لمورينيو في الدوريات الأوروبية

مدرب روما الحالي كتب اسمه بحروف الانتصار في الدوريات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية (رويترز)
مدرب روما الحالي كتب اسمه بحروف الانتصار في الدوريات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية (رويترز)
25/8/2021

لا يختلف اثنان في أن البرتغالي جوزيه مورينيو أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، ليس فقط لألقابه التي فاز بها واللاعبين الذين أسهم في نجوميتهم، بل جراء أرقام حققها في الدوريات التي درّب فيها.

فمدرب روما الحالي (سبيشل وان) كتب اسمه بحروف الانتصار في الدوريات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية.

  • أصبح أسرع مدرب يحقق 50 فوزا في تاريخ الكالتشيو في 77 مباراة.
  • أسرع من حقق 50 فوزا في تاريخ البريميرليغ في 63 مباراة.
  • أسرع من حقق 50 فوزا في تاريخ الليغا في 62 مباراة.
المصدر : مواقع إلكترونية

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