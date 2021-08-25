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كواليس رحيل رونالدو عن يوفنتوس ووجهته المقبلة

يأمل يوفنتوس أن يبقى رونالدو في الفريق لأن الجهازين الفني والإداري أكدا أنه عنصر مهم وأساسي في الفريق (رويترز)
يأمل يوفنتوس أن يبقى رونالدو في الفريق لأن الجهازين الفني والإداري أكدا أنه عنصر مهم وأساسي في الفريق (رويترز)
25/8/2021

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يدفع باتجاه الرحيل عن يوفنتوس قبل أيام على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الحالي، ويأمل أن يتاح له العرض المناسب في الوقت المناسب.

وحسب تقارير إعلامية، فإن باريس سان جيرمان لا يرغب حاليا في التعاقد مع "الدون"، وليس مدرجا أساسا على قائمة خياراته.

في حين أن البرتغالي خورخي مينديز (وكيل رونالدو) يعمل مع مانشستر سيتي على أساس أنه وجهة محتملة لللاعب الفائز بـ5 كرات ذهبية، بخاصة أن توتنهام رفض كل العروض التي قدمها "السيتيزنز" لضمّ المهاج الإنجليزي هاري كين، ويقال إن رئيس نادي "السبيرز" لم يعد يرد على اتصالات مسؤولي "المان" سيتي.

وتتابع التقارير الإعلامية أن يوفنتوس يريد 25 مليون يورو للتخلي عن رونالدو الذي ينتهي عقده صيف العام المقبل ويتقاضى راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، غير أن الفريق الإنجليزي لا ينوي دفع أي مبلغ مقابل ضمّ اللاعب البالغ من العمر 36 عاما.

وهذا يعني أن الاتفاق بين الطرفين معقد ولا تقدّم في المفاوضات، وقد يُغلق "الميركاتو" الصيفي ولا يرتدي رونالدو قميص الفريق "السماوي".

ويأمل يوفنتوس أن يبقى رونالدو في الفريق لأن الجهازين الفني والإداري أكدا أنه عنصر مهم وأساسي في الفريق.

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" (Sky Italaia) ذكرت قبل أيام أن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء بافتتاح يوفنتوس مبارياته في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي، من أجل الحفاظ على لياقته إذ يسعى للرحيل عن النادي.

ولكنّ مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري وعددا من الإداريين نفوا الخبر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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