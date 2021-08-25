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تصنيف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

اللافت في تصنيف اليويفا تراجع الدوري الفرنسي من المركز الخامس إلى السادس وحلول البرتغالي مكانه (رويترز)
اللافت في تصنيف اليويفا تراجع الدوري الفرنسي من المركز الخامس إلى السادس وحلول البرتغالي مكانه (رويترز)
25/8/2021

منذ سنوات، باتت لعبة "الكراسي الموسيقية" تتحكم بتصنيف الدوريات الأوروبية لكرة القدم، إذ تناوب على الصدارة الدوريات الإيطالية والإسبانية والإيطالية.

ففي تسعينيات القرن الماضي، كان "الكالتشيو" يصنف الأقوى وفرقه كانت تسيطر على الألقاب القارية، ثم جاء دور الليغا ليجلس على صدارة التصنيف ويكتسح عملاقاه برشلونة وريال الألقاب الأوروبية والدولية. وقبل سنوات، انتزع البريميرليغ المركز الأول، مقدما نفسه على أنه الأقوى والأغلى وفرقه باتت "وحوشا كروية" تلتهم الألقاب القارية.

غير أن اللافت في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تراجع الدوري الفرنسي من المركز الخامس إلى السادس وحلول البرتغالي مكانه.

وبحسب الموقع الرسمي لليويفا، جاءت المراكز الستة الأولى كالتالي:

  1. الدوري الإنجليزي الممتاز: 87 ألفا و926 نقطة
  2. الدوري الإسباني: 80 ألفا و570 نقطة
  3. الدوري الإيطالي: 63 ألفا و616 نقطة
  4. الدوري الألماني: 61 ألفا و427 نقطة
  5. الدوري البرتغالي: 44 ألفا و216 نقطة
  6. الدوري الفرنسي: 43 ألفا و498 نقطة

المصدر : مواقع إلكترونية

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