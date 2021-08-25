تصنيف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

منذ سنوات، باتت لعبة "الكراسي الموسيقية" تتحكم بتصنيف الدوريات الأوروبية لكرة القدم، إذ تناوب على الصدارة الدوريات الإيطالية والإسبانية والإيطالية.

ففي تسعينيات القرن الماضي، كان "الكالتشيو" يصنف الأقوى وفرقه كانت تسيطر على الألقاب القارية، ثم جاء دور الليغا ليجلس على صدارة التصنيف ويكتسح عملاقاه برشلونة وريال الألقاب الأوروبية والدولية. وقبل سنوات، انتزع البريميرليغ المركز الأول، مقدما نفسه على أنه الأقوى والأغلى وفرقه باتت "وحوشا كروية" تلتهم الألقاب القارية.

غير أن اللافت في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تراجع الدوري الفرنسي من المركز الخامس إلى السادس وحلول البرتغالي مكانه.

وبحسب الموقع الرسمي لليويفا، جاءت المراكز الستة الأولى كالتالي: