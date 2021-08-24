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نصيحة تيري هنري لمواطنه مبابي بخصوص انتقاله لريال مدريد

هنري (يسار): مبابي يسجل الأهداف وهو لاعب يحترم عقده، هو لم يفعل شيئا سيئا ويرد من خلال الملعب (رويترز)
هنري (يسار): مبابي يسجل الأهداف وهو لاعب يحترم عقده، هو لم يفعل شيئا سيئا ويرد من خلال الملعب (رويترز)
24/8/2021

قال تيري هنري نجم أرسنال ومنتخب فرنسا السابق، إنه يأمل في بقاء كيليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ فترة طويلة، لكن الأيام الأخيرة شهدت تطورا جديدا بعدما أفادت تكهنات بأن الريال سيحاول التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، في الوقت الذي تم ربطه بالانتقال إلى ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين.

ودخل مبابي عامه الأخير في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي لم يقترب فيه النجم الفائز بلقب كأس العالم 2018، من التوقيع على عقد جديد رغم انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق.

هنري، الذي لعب لموناكو مثل مبابي قبل أن يلمع نجمه في أرسنال وبرشلونة، أبدى رغبته في بقاء اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في باريس سان جيرمان.

وقال هنري عبر "أمازون" (Amazon) إنه "لا أعرف ماذا يحدث مع مبابي، يمكننا دائما أن نتكهن أو أن نقول الكثير من الأشياء، بالنسبة لي ما أراه هو أنه ما زال لاعبا في باريس سان جيرمان، إنه يتدرب ويلعب ويعدو ويحاول أن يصنع الفرص لزملائه".

وأضاف أنه "يسجل الأهداف كذلك، وهو لاعب يحترم عقده، هو لم يفعل شيئا سيئا ويرد من خلال الملعب، لذلك فلتسعدوا".

وأوضح هنري "مثلما أقول دائما، حينما يكون هناك لاعب استثنائي فنحن دائما نحاول إيجاد الأخطاء في أشياء صغيرة، أتمنى بقاءه في باريس سان جيرمان، سيكون رائعا ومن بعد ذلك يمكننا أن نرى ما سيحدث في المستقبل، لأنه من الطبيعي أن يحدث ذلك".

وتساءل نجم أرسنال السابق "هل أساء إلى أحد؟ لا لم أر ذلك بعد، إنه موجود مع الفريق بل إنه يلعب بشكل جيد".

وسجل مبابي هدفا في المباراة التي فاز بها فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بنتيجة 4-2 على بريست يوم الجمعة الماضي.

المصدر : وكالات

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