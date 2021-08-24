جوردي ألبا أحدثهم.. لاعبو برشلونة يوافقون على خفض رواتبهم

توصل برشلونة والقائد الرابع للفريق جوردي ألبا، إلى اتفاق بتخفيض راتب الأخير الذي يتطلع لمساعدة فريقه في مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعصف به.

والمفاوضات -التي أجريت بين الطرفين لعدة أيام- وصلت إلى نهاية سعيدة أمس الاثنين.

وبعد موافقة القائد الثاني جيرارد بيكيه على الخصم من راتبه والذي سمح بتسجيل 3 لاعبين في كشوفات الليغا وهم الهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك غارسيا واللاعب الشاب راي ماناج، قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، حذا ألبا حذو زميله.

وكان ألبا أكد عقب مباراة فريقه الأولى في البطولة الإسبانية ضد ريال سوسييداد أنه لم يُطلب منه تخفيض راتبه إلا قبل أسبوعين أو 3، "أرغب دائما في المساعدة، ولا أظن أن أحدا يمكن أن يشكك بسلوكي، لأنني دائما ما كنت أقوم بما يلزم، وبالنسبة للتوقيت كانت البداية مع بيكيه وعندما يحين دوري لن أتأخر".

وتتبقى مفاوضات مع قائد الفريق الأول سيرجيو بوسكيتس، والقائد الثالث سيرجي روبرتو، لتخفيض راتبهما.

فالمفاوضات مع الأول قد تأخذ وقتا ومسارها مختلف، لأنها جزء من محادثات لتجديد عقد بوسكيتس الذي ينتهي صيف العام المقبل.

ويأمل رئيس النادي خوان لابورتا التوصل لاتفاق مع كل من بوسكيتس وروبرتو، وبهذا يكون البرسا قد أنجز عملية خفض رواتب القادة الأربعة والتي ستكون مفتاح إعادة جدولة الرواتب وتخفيضها لجميع اللاعبين، الذين سيطلب من بعضهم تغيير بنود في عقودهم إذا كانوا يريدون البقاء في "الكامب نو".