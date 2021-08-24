البث الحي
رياضة

جوردي ألبا أحدثهم.. لاعبو برشلونة يوافقون على خفض رواتبهم

ألبا (يمين) هو القائد الثاني للفريق الذي يوافق على تخفيض راتبه بعد بيكيه (غيتي)
ألبا (يمين) هو القائد الثاني للفريق الذي يوافق على تخفيض راتبه بعد بيكيه (غيتي)
24/8/2021

توصل برشلونة والقائد الرابع للفريق جوردي ألبا، إلى اتفاق بتخفيض راتب الأخير الذي يتطلع لمساعدة فريقه في مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعصف به.

والمفاوضات -التي أجريت بين الطرفين لعدة أيام- وصلت إلى نهاية سعيدة أمس الاثنين.

وبعد موافقة القائد الثاني جيرارد بيكيه على الخصم من راتبه والذي سمح بتسجيل 3 لاعبين في كشوفات الليغا وهم الهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك غارسيا واللاعب الشاب راي ماناج، قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، حذا ألبا حذو زميله.

وكان ألبا أكد عقب مباراة فريقه الأولى في البطولة الإسبانية ضد ريال سوسييداد أنه لم يُطلب منه تخفيض راتبه إلا قبل أسبوعين أو 3، "أرغب دائما في المساعدة، ولا أظن أن أحدا يمكن أن يشكك بسلوكي، لأنني دائما ما كنت أقوم بما يلزم، وبالنسبة للتوقيت كانت البداية مع بيكيه وعندما يحين دوري لن أتأخر".

وتتبقى مفاوضات مع قائد الفريق الأول سيرجيو بوسكيتس، والقائد الثالث سيرجي روبرتو، لتخفيض راتبهما.

فالمفاوضات مع الأول قد تأخذ وقتا ومسارها مختلف، لأنها جزء من محادثات لتجديد عقد بوسكيتس الذي ينتهي صيف العام المقبل.

ويأمل رئيس النادي خوان لابورتا التوصل لاتفاق مع كل من بوسكيتس وروبرتو، وبهذا يكون البرسا قد أنجز عملية خفض رواتب القادة الأربعة والتي ستكون مفتاح إعادة جدولة الرواتب وتخفيضها لجميع اللاعبين، الذين سيطلب من بعضهم تغيير بنود في عقودهم إذا كانوا يريدون البقاء في "الكامب نو".

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

برشلونة وريال مدريد يطمحان لمواصلة التألق والانتصارات بعد حقبة ميسي وراموس

أدرك برشلونة الأسبوع الماضي أن رحيل نجمه الأبرز ليونيل ميسي لا يعني بالضرورة مستقبلا قاتما، ويسعى للاستفادة من تماسك تشكيلته الذي ظهر جليا بمباراته الأولى في الليغا، عندما يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو.

19/8/2021
المزيد من رياضة

خبر يحزن راموس.. ريال مدريد الإسباني يمدد التعاقد مع فالفيردي حتى 2027 ويحصنه بمليار يورو

فالفيردي مستمر مع ريال مدريد حتى 2027 (مواقع التواصل)

ميسي يستعد للمشاركة بأولى مبارياته مع سان جيرمان.. تذاكر نفدت وتأهب رياضي وأمني وإعلامي

ظهور ميسي الأول مع الفريق الباريسي تحول إلى حدث في فرنسا (رويترز)

أساطير النادي الواحد.. وفاء للقميص والجماهير

لعب غيغز 932 مباراة بقميص &#34;الشياطين الحمر&#34; (غيتي)

أفريقيا قدمت أفضل المهاجمين في التاريخ.. تعرف على اثنين منهم

إيتو (يسار) ودروغبا يعدان أفضل مهاجمين في تاريخ كرة القدم الأفريقية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح