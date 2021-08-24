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أفريقيا قدمت أفضل المهاجمين في التاريخ.. تعرف على اثنين منهم

إيتو (يسار) ودروغبا يعدان أفضل مهاجمين في تاريخ كرة القدم الأفريقية (مواقع التواصل)
إيتو (يسار) ودروغبا يعدان أفضل مهاجمين في تاريخ كرة القدم الأفريقية (مواقع التواصل)
24/8/2021

أفريقيا قارة ولادة لنجوم كرة القدم، وقدمت مواهب ولاعبين غزوا القارة الأوروبية وفرضوا سيطرتهم على ساحتها الكروية لسنوات طويلة.

ولكن لا يختلف اثنان على أن النجمين العاجي ديديه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو، هما أفضل مهاجمين أفريقيين في تاريخ الساحرة المستديرة.

فالأسد الكاميروني بدأ حياته الكروية مع ريال مدريد وتنقل بين فرق الليغا حتى وصل إلى برشلونة وحقق معه نجاحا كبيرا توجها بالثلاثية عام 2009، ثم انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي وأصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بالثلاثية موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين، ليرحل بعدها إلى الدوري الإنجليزي قبل أن ينهي مسيرته الكروية في نادي قطر.

وخلال هذه المسيرة المظفرة، سجل إيتو 426 هدفا وصنع 135 آخر في 880 مباراة.

أما الفيل العاجي، فاستهل مسيرته في الدوري الفرنسي، ولمع نجمه مع تشلسي الذي تُوج معه بكل الألقاب الممكنة وأنهى مسيرته في الدوري الأميركي.

وخلال مسيرته سجل 363 هدفا وصنع 111 آخر في 765 مباراة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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