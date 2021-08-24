أساطير النادي الواحد.. وفاء للقميص والجماهير

كان يرغب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن ينضم إلى نادي أساطير الفريق الواحد ويعتزل بقميص برشلونة، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه وانتقل إلى باريس سان جيرمان.

وإن كان ميسي لم يحقق حلمه، فهناك لاعبون آخرون أمضوا مسيرتهم مرتدين قميصا واحدا وتحولوا إلى أساطير في فرقهم.