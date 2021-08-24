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أساطير النادي الواحد.. وفاء للقميص والجماهير

لعب غيغز 932 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" (غيتي)
لعب غيغز 932 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" (غيتي)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202104:18 PM (مكة المكرمة)

كان يرغب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن ينضم إلى نادي أساطير الفريق الواحد ويعتزل بقميص برشلونة، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه وانتقل إلى باريس سان جيرمان.

وإن كان ميسي لم يحقق حلمه، فهناك لاعبون آخرون أمضوا مسيرتهم مرتدين قميصا واحدا وتحولوا إلى أساطير في فرقهم.

  • الويلزي رايان غيغز (1987-2014، مانشستر يونايتد): لعب غيغز، 932 مباراة بقميص "الشياطين الحمر"، سجل خلالها 163 هدفا وصنع 250 وفاز مع الفريق بـ 35 لقبا.
  • الإيطالي باولو مالديني (1985-2009، ميلان): لعب مالديني، 901 مباراة بقميص "الروسونيري"، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 45 وفاز مع الفريق بـ 25 لقبا.
  • الإيطالي فرانشيسكو توتي (1993-2017، روما): لعب توتي، 785 مباراة بقميص "ذئاب" العاصمة الإيطالية، سجل خلالها 307 أهداف وصنع 185 هدفا آخر، وتوج مع الفريق بـ5 ألقاب.
  • الإنجليزي جيمي كاراغر (1996-2013، ليفربول): لعب كاراغر 737 مباراة بقميص "الريدز"، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 21 هدفا، وظفر مع الفريق بـ 11 لقبا.
  • الإنجليزي بول سكولز (1994-2013، مانشستر يونايتد): لعب سكولز 710 مباريات بقميص "المانيو"، سجل خلالها 152 هدفا وصنع 75 هدفا آخر، وفاز مع الفريق بـ 27 لقبا.
  •  الإسباني كارليس بويول (1994-2014، برشلونة): لعب بويول، 593 مباراة بقميص البرسا، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 13 هدفا آخر، وفاز مع الفريق بـ 23 لقبا.
المصدر : مواقع إلكترونية

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