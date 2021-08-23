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ليفربول يرفض السماح لصلاح بالانضمام لمعسكر منتخب مصر

معسكر منتخب مصر المقبل يتضمن مواجهة أنغولا والغابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر (رويترز)
معسكر منتخب مصر المقبل يتضمن مواجهة أنغولا والغابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر (رويترز)
23/8/2021

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذار نادي ليفربول عن عدم السماح للنجم محمد صلاح بالانضمام للمنتخب المصري في معسكره المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وقال اتحاد الكرة في بيان نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك، اليوم الاثنين "يواصل الاتحاد المصري اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم، التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم".

وأوضح الاتحاد المصري أنه تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن عدم انضمام صلاح إلى صفوف المنتخب المصري في معسكره المقبل، الذي يتضمن مواجهة أنغولا والغابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ووفق البيان، فإن خطاب ليفربول أشار إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى بريطانيا.

وختم اتحاد الكرة أن "النادي الإنجليزي عبر عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب لحجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات البريطانية".

يذكر أن ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

المصدر : وكالة سند

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