قصة خيالية.. هكذا حول ملياردير تايلندي ليستر سيتي من فريق مغمور لأحد أقوى الفرق في أوروبا

عام 2010، اشترى الملياردير التايلندي فيتشاي سريفادانابرابا نادي ليستر سيتي مقابل 57 مليون يورو، لتنطلق بعدها قصة الصعود نحو المجد الكروي في إنجلترا وأوروبا.

وبعدها بـ4 سنوات، فاز فريق "الثعالب" بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" (Championship)، وصعد إلى الدوري الممتاز (البريميرليغ).

وفي العام نفسه، قال فيتشاي -الذي مات بحادث تحطم مروحيته بعد دقائق من إقلاعها من ملعب النادي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018- إنه يهدف خلال 3 سنوات لبناء فريق ينافس على المراكز الخمسة الأولى في البريميرليغ.

وفي 2016، تفوق لاعبو الفريق على أنفسهم وتجاوزا أمنية رئيس ناديهم وفازوا بلقب البريميرليغ. وفي العام التالي وصلوا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة للفريق في البطولة القارية الأم.

وفي 2020، أنهى الموسم في المركز الخامس، وهو ثاني أفضل مركز له في تاريخه بالبريميرليغ، وفي العام نفسه أُنجزت رؤية فيتشاي ببناء مدينة رياضية تضم ملاعب وصالات للتدريب، بكلفة وصلت إلى أكثر من 100 مليون يورو.

ولم تقف الإنجازات هنا، إذ فاز ليستر سيتي في 2021 بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، وحل في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ.

وقبل انطلاق الموسم الحالي، توّج النادي بكأس الدرع الخيرية، بفوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف، وهي المرة الأولى التي يتوّج بها الفريق بهذا اللقب منذ 1971.

واستهل أبناء ملعب "كينغ باور" الموسم الحالي من البريميرليغ بتشكيلة تبلغ قيمة لاعبيها نحو 600 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الذي يخطط لتوسعة السعة الاستيعابية لملعبه إلى نحو 40 ألف شخص.