شاهد.. جماهير تجتاح الملعب وتهاجم لاعبين في الدوري الفرنسي

في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، سادت حالة من الهرج والمرج مباراة نيس ومرسيليا، واقتحمت جماهير صاحب الأرض الملعب وهاجمت لاعبي الفريق المنافس.

ولم تكتمل المباراة التي توقفت في الدقيقة 76 وكانت النتيجة تشير إلى تقدم نيس، بهدف نظيف سجله كاسبر دولبيرغ في الدقيقة الـ 49.

ولكن ما الذي جرى حتى أفلتت الأمور من عقالها؟

البداية كانت مع رمي أحد جماهير نيس عبوة مياه على دميتري باييه نجم مرسيليا الذي كان ينفذ ركلة ركنية، لكن اللاعب أعاد رميها على المدرجات الأمر الذي استفز الجماهير.

ونجح عدد من جماهير نيس في تجاوز العوائق ورجال الأمن والدخول للملعب ومهاجمة لاعبي مرسيليا، الأمر الذي دفع لاعبي الفريقين للدخول مباشرة إلى غرف الملابس.

وسرعان ما أعلن حكم المباراة بينوت باستيان إنهاء المباراة.

One of the Marseille staff ran on and lumped a Nice fan ffs 🤣 pic.twitter.com/Vq0aq1rN1u

— Pato (@jpaterson97) August 22, 2021