كانت جماهير يوفنتوس خاصة، وكرة القدم عامة، ينتظرون الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس هذا الموسم وذلك بعد أنباء تحدثت عن رحيله في الميركاتو الصيفي عن “اليوفي”.
شاهد- السرقة بدأت.. شقيقة رونالدو تسخر من إلغاء هدف شقيقها أمام أودينيزي
23/8/2021
في الدقيقة الـ 94 من مواجهة يوفنتوس وأودينيزي، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف الفوز للـ "يوفي" غير أن الحكم احتاج لنحو 3 دقائق حتى يلغي حكم تقنية "الفار" الحكم بداعي التسلل.
و"الدون" -الذي لم يكن أساسيا في أولى مباريات فريقه بالدوري الإيطالي- شارك في الدقيقة 60، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "السيدة العجوز" 2-1 في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
غير أن إلغاء الهدف بهذا التوقيت وبهذه الطريقة، استفز شقيقة رونالدو التي لجأت لخدمة "قصتي" في تطبيق إنستغرام، لتسخر مما جرى وتتحدث عن السرقة.
وقالت إيلما أفيرو إنه "لو كان لديك كتفي، لكنت هربت من التسلل، تحتاج إلى استبدال الكتف الكبير بآخر متوسط.. السرقة بدأت".
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي