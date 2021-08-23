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شاهد- السرقة بدأت.. شقيقة رونالدو تسخر من إلغاء هدف شقيقها أمام أودينيزي

هدف رونالدو ألغي في الدقيقة الـ97 بداعي التسلل (وكالات ومواقع التواصل)
هدف رونالدو ألغي في الدقيقة الـ97 بداعي التسلل (وكالات ومواقع التواصل)
23/8/2021

في الدقيقة الـ 94 من مواجهة يوفنتوس وأودينيزي، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف الفوز للـ "يوفي" غير أن الحكم احتاج لنحو 3 دقائق حتى يلغي حكم تقنية "الفار" الحكم بداعي التسلل.

و"الدون" -الذي لم يكن أساسيا في أولى مباريات فريقه بالدوري الإيطالي- شارك في الدقيقة 60، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "السيدة العجوز" 2-1 في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

غير أن إلغاء الهدف بهذا التوقيت وبهذه الطريقة، استفز شقيقة رونالدو التي لجأت لخدمة "قصتي" في تطبيق إنستغرام، لتسخر مما جرى وتتحدث عن السرقة.

وقالت إيلما أفيرو إنه "لو كان لديك كتفي، لكنت هربت من التسلل، تحتاج إلى استبدال الكتف الكبير بآخر متوسط.. السرقة بدأت".

شقيقة رونالدو الكبرى تسخر من إلغاء هدفه في مرمى أودينيزي (مواقع التواصل)

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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