شاهد- السرقة بدأت.. شقيقة رونالدو تسخر من إلغاء هدف شقيقها أمام أودينيزي

في الدقيقة الـ 94 من مواجهة يوفنتوس وأودينيزي، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف الفوز للـ "يوفي" غير أن الحكم احتاج لنحو 3 دقائق حتى يلغي حكم تقنية "الفار" الحكم بداعي التسلل.

و"الدون" -الذي لم يكن أساسيا في أولى مباريات فريقه بالدوري الإيطالي- شارك في الدقيقة 60، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "السيدة العجوز" 2-1 في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

غير أن إلغاء الهدف بهذا التوقيت وبهذه الطريقة، استفز شقيقة رونالدو التي لجأت لخدمة "قصتي" في تطبيق إنستغرام، لتسخر مما جرى وتتحدث عن السرقة.

وقالت إيلما أفيرو إنه "لو كان لديك كتفي، لكنت هربت من التسلل، تحتاج إلى استبدال الكتف الكبير بآخر متوسط.. السرقة بدأت".

شقيقة رونالدو الكبرى تسخر من إلغاء هدفه في مرمى أودينيزي (مواقع التواصل)