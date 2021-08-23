سبب بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي

كانت جماهير يوفنتوس خاصة، وكرة القدم عامة، ينتظرون الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس هذا الموسم، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن رحيله في الميركاتو الصيفي عن "اليوفي".

أنباء الرحيل هذه لم تعد شائعات بل محاولات حثيثة لرونالدو ووكيل أعماله لإيجاد فريق آخر ينتقل إليه هذا الموسم قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الحالي، إلا أن تقارير إعلامية كشفت أن فريق "السيدة العجوز" لم تصله أي عروض لضم "الدون".

غير أن ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أكد أنه قرر جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء في تعادل يوفنتوس 2-2 مع مضيفه أودينيزي بالمرحلة الأولى من الدوري الإيطالي، وليس بناء على طلب اللاعب.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" (Sky Italaia) أن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء بافتتاح يوفنتوس مبارياته في الدوري من أجل الحفاظ على لياقته إذ يسعى للرحيل عن النادي.

وشارك المهاجم البرتغالي في الدقيقة 60 وهز الشباك بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأبلغ أليغري وسائل إعلام أن "رونالدو بحالة جيدة. تحدثت إليه قبل المباراة وأبلغته بجلوسه على مقاعد البدلاء.. (رونالدو) جعل نفسه متاحا للعب وقدم أداء جيدا بعد مشاركته".

وبدا يوفنتوس في طريقه لفوز سهل بأول مباراة رسمية في عودة أليغري فترة ثانية، بعدما تقدم بهدفي باولو ديبالا وخوان كوادرادو في أول 23 دقيقة.

لكن الحارس تشيسني ارتكب خطأين، ليدرك أودينيزي التعادل عبر كل من روبرتو بيريرا (ركلة جزاء) وجيرار ديلوفو.