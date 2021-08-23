رقم قياسي لبايرن ميونخ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه حقق رقما قياسيا على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بتسجيل أهداف في 74 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وحطّم بايرن ميونخ الرقم القياسي السابق المسجل باسم ريال مدريد الإسباني، الذي أحرز أهدافا في 73 مباراة متتالية خلال عامي 2016 و2017، وذلك بعدما تغلب بايرن على كولون 3-2، أمس الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكانت آخر مرة أخفق فيها بايرن ميونخ بطل ألمانيا في هز شباك منافس، في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع لايبزيغ في 9 فبراير/شباط 2020.

ومنذ تلك المباراة، سجل بايرن ميونخ 214 هدفا، بمعدل 2.9 هدف في المباراة الواحدة، وقد أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحده 72 هدفا، بينها هدف التقدم للفريق البافاري في مباراة أمس قبل أن يضيف زميله سيرج غنابري الهدفين الآخرين للفريق.

وقال غنابري عن زميله ليفاندوفسكي "هو واحد من أسباب هذا الرقم القياسي. إنه شعور رائع أن نكون جزءا من هذا الرقم. أتمنى أن نتمكن من مواصلة هذا لمباريات أخرى".

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن "بالطبع، هو أمر لطيف أن نسجل دائما، خاصة بالنسبة للجماهير".

وانفرد بايرن ميونخ، بهذا الرقم القياسي على مستوى مسابقات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.