فضيحة الخمور في أولمبياد طوكيو

قد يتعرض عدد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو 2020 لعقوبات بعد ضبطهم وهم يشربون الخمور داخل القرية الأولمبية.

وأكد مدير عام الأولمبياد، توشيرو موتو، أن عددا من الرياضيين شوهدوا وهم يشربون الخمور في إحدى الحدائق داخل القرية السبت الماضي.

واللافت أن شرب الخمور غير ممنوع في القرية، ويسمح للرياضيين تناولها في غرفهم، وليس في الأماكن العامة أو المشتركة بالقرية الأولمبية.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، فإن الرياضيين قد يتعرضوا لإجراءات تأديبية.

ويقول موتو إنه "مساء السبت الماضي، كان عدد من اللاعبين وأعضاء البعثات في إحدى الحدائق داخل القرية وشربوا الخمور. نحقق حاليا في الواقعة، وبناء عليه، سنتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة".

ويُعد الاستبعاد النهائي من الأولمبياد هو أقسى عقوبة قد يتعرض لها الرياضي، ولكن عقوبة الرياضيين الذين تناولوا الخمور قد تكون غرامات مالية.