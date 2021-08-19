كوتينيو.. من منبوذ معروض للبيع إلى أساسي في تشكيلة برشلونة

قرر برشلونة الاحتفاظ بالنجم البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد أن فشل البرسا في العثور على ناد يضمه، وقرر إبقاءه مع الفريق ومنحه فرصة أخرى.

وتقضي الخطة بمحاولة الحصول على أفضل أداء من البرازيلي هذا الموسم، ومساعدته على استعادة الجودة التي أظهرها في ليفربول.

وفي الكامب نو، أظهر كوتينيو ومضات من هذه الجودة، لكنها ليست كافية لتبرير الصفقة القياسية التي قدم فيها إلى النادي.

وسيكون أحد الفوارق المهمة هذا العام هو غياب ليونيل ميسي -مما يقلل بلا شك من جودة الفريق- لكنه قد يمنح كوتينيو مزيدا من الحرية ويسمح له ببداية جديدة حيث يبحث برشلونة عن قائد جديد.

كومان يحبه

على الرغم من أن الاتجاه في برشلونة كان يشير إلى بيع كوتينيو، فإن رونالد كومان أوضح دائما أنه من محبي الدولي البرازيلي.

في الموسم الماضي، بدأ كوتينيو الموسم لاعبا أساسيا قبل الإصابة، ثم وصل بيدري ليثبت نفسه ويحل محله.

ويرغب كومان الآن في ضمه إلى الفريق، على افتراض أنه استعاد لياقته الكاملة، ويمكنه اللعب إما في خط الوسط أو في الهجوم.

وكوتينيو يستطيع أن يتنافس ليس مع بيدري وفرانكي دي يونغ فحسب، بل يمكنه أيضا اللعب جناحا أيسر.

وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكومان، لأنه يمنحه خيارات في الهجوم، التي يفتقر إليها بشدة مع إصابة سيرخيو أغويرو وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي.

وبدأ الدانماركي مارتين براثوايت الموسم بشكل رائع بتسجيله ثنائية في أولى جولات الليغا، لكن يجب تدعيم مركزه.

الآن، بات من المؤكد أن كوتينيو سيبقى، ولديه ضوء أخضر طبي، فلن يكون من المفاجئ رؤيته يعود إلى الفريق قبل مباراة بعد غد السبت ضد أتلتيك بلباو، وهو حريص على الظهور في هذه المواجهة.