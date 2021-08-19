فالفيردي عن خلافاته مع ميسي: من الأفضل ألا يعرف الناس الحقيقة

كشف الإسباني إرنستو فالفيردي المدرب السابق لبرشلونة كواليس الفترة التي قضاها في النادي الكتالوني وخروجه منه عام 2020.

وسئل فالفيردي عن ليونيل ميسي -الذي غادر الآن أيضا البلوغرانا- لأنه كانت هناك شائعات عن خلافات كثيرة بينه وبين القائد السابق للبرسا.

لكنه لا يريد الكشف عما حدث خلف الأبواب المغلقة.

وتابع فالفيردي -في مقابلة تلفزيونية- "لا أستطيع أن أقول ما حدث، سأبقيه طي الكتمان، من الأفضل ألا يعرف الناس ما حصل وأن يعتقدوا أنهم يعرفون كل شيء، من الأفضل ألا يعرف الناس الحقيقة".

كما تحدث عن خططه للعودة إلى تدريب فريق آخر، وقال "أعتقد أنه من الممكن أن أعود للتدريب مرة أخرى، لكن يجب أن يكون مشروعا مختلفا ومحفزا".

وختم "بعد مغادرة برشلونة كنت بحاجة إلى بعض الوقت للراحة، كنت أرغب في السفر، لكن مع الوباء لم يكن ذلك ممكنا، في الوقت الحالي لست واضحا بشأن ما سأفعله بعد ذلك".