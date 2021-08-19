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صلاح يتفوق على رونالدو في البريميرليغ

صلاح تفوق على رونالدو في تسجيل الأهداف وصناعتها وبعدد مباريات أقل (رويترز)
صلاح تفوق على رونالدو في تسجيل الأهداف وصناعتها وبعدد مباريات أقل (رويترز)
19/8/2021

يواصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، شق طريقه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطيا هذه المرة أحد النجوم الذين مروا على البريميرليغ وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبتسجيله هدفا "للريدز" في الفوز السبت الماضي على نوريتش سيتي، أصبح صلاح أول لاعب يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مواسم متتالية.

وسجل النجم المصري أيضا هدفه رقم 98 في الدوري الإنجليزي و126 بقميص ليفربول في كافة المسابقات.

وبالعودة لتخطي صلاح، رونالدو في تسجل الأهداف وصناعتها، تشير الأرقام إلى أن النجم المصري سجل في البريميرليغ، 98 هدفا وصنع 36 آخر في 159 مباراة.

أما "الدون" فسجل 84 هدفا وصنع 34 آخر في 196 مباراة بالبطولة الإنجليزية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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