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دون أن يلعب دقيقة واحدة لسان جيرمان.. رقم قياسي جديد لميسي

أكثر من 248 مليون شخص يتابعون ميسي على تطبيق "إنستغرام" (الأناضول)
أكثر من 248 مليون شخص يتابعون ميسي على تطبيق "إنستغرام" (الأناضول)
19/8/2021

يبدو أن الأرقام القياسية في كافة المجالات تُحب أن تسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقبل أن يشارك في أي دقيقة، مع سان جيرمان بات ميسي يمتلك رقم صاحب أعلى 3 صور إعجاب لرياضي منذ ظهور الإنستغرام.

فميسي الذي يتابعه على التطبيق الشهير أكثر من ربع مليار شخص (248 مليونا) حظيت هذه الصور الثلاث بأكثر من 60 مليون إعجاب.

فالصورة الأولى -هي الأعلى لرياضي في تطبيق الإنستغرام- والتي تظهره وهو يحتضن كأس كوبا أميركا، أول ألقاب ميسي الكبيرة مع منتخب "التانغو"، وحصلت على نحو 22 مليون إعجاب.

والثانية وهو يحمل قميصه رقم "30" مع الفريق الفرنسي وحصلت على أكثر من 21 مليونا و700 ألف إعجاب.

والثالثة، كانت في المؤتمر الصحفي الوداعي له قبل تركه برشلونة وحظيت بأكثر من 21 مليون إعجاب.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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