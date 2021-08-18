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مهاجم يظهر مرتين.. تشكيلة أغلى اللاعبين في تاريخ البريميرليغ

قيمة أغلى تشكيلة لاعبين في تاريخ البريميرليغ تبلغ نحو مليار دولار (غيتي)
قيمة أغلى تشكيلة لاعبين في تاريخ البريميرليغ تبلغ نحو مليار دولار (غيتي)
18/8/2021

يُعد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أغلى وأقوى البطولات الكروية في العالم، كما أنه الأعلى متابعة والأكثر إنفاقا ودفعا للرواتب.

ولهذا فإن تشكيلة أغلى 11 لاعبا في البريميرليغ -حسب موقع "ترانسفر ماركت" (transfer market) المتخصص بقيم اللاعبين- تبلغ نحو مليار دولار، واللافت أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ظهر مرتين بالقائمة: المرة الأولى عند انتقاله من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد، والثانية بعد انضمامه هذا الصيف إلى تشلسي قادما من إنتر ميلان.

والتشكيلة تضم:

حارس المرمى: الإسباني كيبا (تشلسي): 80 مليون يورو.

خط الدفاع: الإنجليزي هاري ماغواير (87 مليون يورو، مانشستر يونايتد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (85 مليون يورو، ليفربول) البرتغالي روبن دياز (68 مليون يورو، مانشستر سيتي).

خط الوسط: الفرنسي بول بوغبا (105 ملايين يورو، مان يونايتد)، البلجيكي كيفن دي بروين (76 مليون يورو، مان سيتي)، الإنجليزي جادون سانشو (85 مليون يورو، مان يونايتد)، الإنجليزي جاك غريليتش (118 مليون يورو، مان سيتي)، الألماني كاي هافارتز (80 مليون يورو، تشلسي).

خط الهجوم: لوكاكو (انتقل من إيفرتون إلى مان يونايتد مقابل 80 مليون يورو، ومرة أخرى بعدما انضم من إنتر ميلان إلى تشلسي مقابل 115 مليون يورو).

المصدر : مواقع إلكترونية

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