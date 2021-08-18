"معجزة" عودة المهاجم المكسيكي خيمينيز إلى ملاعب البريميرليغ

عاد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون إلى الملاعب ضد ليستر سيتي في الأسبوع الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أول ظهور له منذ كسر جمجمته في اصطدام مع ديفيد لويز لاعب أرسنال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وكانت الإصابة خطيرة جدًّا حتى إن الأطباء أخبروا اللاعب أنه محظوظ لأنه نجا.

وكشف في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية "قالوا لي إن العودة إلى الملاعب كان بمنزلة معجزة".

وتابع "كان هناك كسر في الجمجمة، والعظم، وكان هناك نزيف داخل الدماغ، ولهذا السبب كان يجب أن تكون الجراحة سريعة. لقد كان حقًّا عملًا جيدًا من قبل الأطباء".

وتابع "إنهم أطباء؛ عليهم أن يقولوا لك الحقيقة وعليك أن تقبلها.. كسر الجمجمة استغرق وقتًا أطول بقليل مما توقعنا جميعًا للشفاء، لكن عودتي إلى الملاعب معجزة".

وبالنظر إلى الوراء في ذلك اليوم، لا يتذكر اللاعب أي شيء عن الحادث.

ويوضح "أتذكر أننا وصلنا إلى الملعب، وتركت أغراضي في غرفة تبديل الملابس، وخرجت مع زملائي في الفريق لمشاهدة الملعب ثم عدنا إلى غرفة الملابس، وبعد ذلك أصبح الأمر أشبه بإطفاء الأنوار".

وتابع "لا أتذكر شيئًا آخر. يمكنني أن أتذكر عندما استيقظت أول مرة في المستشفى، وأستطيع أن أتذكر بعض الأشياء الأخرى من المستشفى ولكن لا شيء واضح".

وكشف أنه طلب من الطبيب أن يرسل له مقاطع فيديو من جوانب مختلفة من الملعب، "أحببت أن أرى ما حدث لأن الأمر في نظري كان كما لو أنه لم يحدث قط لأنني لا أتذكره".

وعلى الرغم من أنه شعر بأنه كان بإمكانه العودة نهاية موسم 2020-2021 ، فقد طُلب من خيمينيز الانتظار.

وقال إن "أصعب جزء من التعافي كان الشهر الأخير من الموسم الماضي".

وتابع "شعرت بأنني مستعد، لكن قرار الجراحين كان أن جمجمتي لم تتعاف تمامًا، هذا الشعور لا يمكنك وصفه، تعتقد أنك مستعد ولكنك لست كذلك".

وأضاف "قلت: حسنًا، أنا بحاجة إلى مواصلة ما أفعله لأكون جاهزًا للموسم المقبل".

الآن، عاد وظهر ضد ليستر، يلعب بواق للرأس.

وكشف "إذا كان الأمر بيدي فلن أستخدمه، لكن الأطباء أخبروني أنه حماية لمنع شيء قد يكون أكثر خطورة لي في هذه اللحظة من أي لاعب آخر".

"أشعر بأنني بحالة جيدة بما يكفي للقيام بذلك من دون واقي الرأس، لكنني أعلم أنه يجب أن أصغي إلى الأطباء والجراحين".