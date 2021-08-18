خيار هالاند بات مطروحا.. هل استسلم ريال مدريد بشأن ضم مبابي؟

أسبوعان -يزيدان أو ينقصان قليلا- متبقيان على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، والجميع بات يعلم أن الفرنسي كيليان مبابي -نجم باريس سان جيرمان- هو هدف ريال مدريد الأول.

ولكن على ما يبدو فإن الملكي بدأ يعرض خيارات أخرى وهي ضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند، فيما ذهبت صحيفة "ماركا" (Marca) للحديث عن أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يريد جمع مبابي (22 عاما) وهالاند (21 عاما).

فهذان النجمان هما الموهبتان الأفضل في العالم حاليا، ويأمل بيريز أن يتحقق حلمه موسم 2022-2023 بضم المهاجمين اللذين يسيطران على كرة القدم الأوروبية للعقد المقبل. وفي هذا الإطار جاء تصريح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال في أنه "ينظر للأمام"؛ وذلك خلال رده على احتمال التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ففي أبريل/نيسان الماضي، عقد آلف إينغ هالاند والد اللاعب، والإيطالي مينو رايولا وكيل أعماله اجتماعين؛ أحدهما مع برشلونة الذي كان عبارة عن كلام لأن البرسا لا يملك المال، أما الاجتماع الثاني فكان جديا جدا مع إدارة "الميرينغي"، فالأخير يستطيع التعاقد مع اللاعب ودفع راتبه لأن وضعه المالي أفضل بكثير من الفريق الكتالوني.

ولدى ريال مدريد نحو 200 مليون يورو متوفرة لإجراء صفقات، وأولويته الأولى هي مبابي الآن، متوقعا أن يطلب باريس سان جيرمان -في حال وافق على التفاوض- للتخلي عنه مقابل نحو 160 مليون يورو، واستقطاب هالاند مقابل 75 مليون يورو، وهو البند الجزائي في عقده، ويمكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 90 مليون مع الإضافات والمكافآت والحوافز، بحسب تقارير إعلامية ألمانية.

وفي حال أصر الفريق الباريسي على عدم فتح باب التفاوض مع أي فريق للسماح لمبابي بالرحيل؛ فإن "الملكي" سيسير في الخطة "ب" وهو أن يكون هالاند الهدف الأول والخيار الطارئ أيضا.

ولكن ريال مدريد سيجد نفسه بسباق حاد مع الوقت لتقديم عرض لهالاند، غير أن دورتموند ليس مستعدا لبيعه الآن، ويعلم الفريق الألماني أنه سيضطر لبيعه مقابل 75 أو 90 مليون يورو.

والحقيقة أن دورتموند ليس رافضا الفكرة بشكل كامل وليس متشبثا برأيه، أي أنه قد لا يرفض بيع النجم النرويجي الشاب مقابل 100 مليون يورو.