البث الحي
رياضة

ميسي وبرشلونة.. تدهور في العلاقة ثم انفصال غير ودي

لابورتا (يسار) أقر بأن العلاقة مع ميسي تدهورت قبل رحيله لسان جيرمان (غيتي)
لابورتا (يسار) أقر بأن العلاقة مع ميسي تدهورت قبل رحيله لسان جيرمان (غيتي)
16/8/2021

رغم أن المؤتمر الصحفي لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا كان مخصصا بشكل أساسي لمناقشة الأوضاع المالية للفريق، فإن لابورتا خصص جزءا منه لشرح أسباب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحاول لابورتا -الذي تحدث لأول مرة منذ انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان- التركيز على مستقبل النادي وشدد على الحاجة إلى قلب الصفحة.

واعترف لابورتا أن "العلاقة الناجحة التي استمرت لسنوات عدة بين البرسا واللاعب، تدهورت في النهاية".

وأوضح أن تقديم ليو في سان جرمان بدا غريبا، "فمثل كل مشجعي برشلونة، كنت أفضل أن أراه في برشلونة، لكننا اتخذنا القرار الصحيح لأن برشلونة فوق كل شيء.. أتمنى له كل التوفيق، أحب أن أراه سعيدًا، إنه يستحق ذلك. الآن ربما نكون منافسين، وبوصفنا منافسين علينا التعامل معه."

وأشار لابورتا إلى أن "تصريحات ميسي تتماشى إلى حد كبير مع ما أوضحناه.. كانت التصريحات من الجانبين متطابقة إلى حد كبير".

وكشف "اعتقدنا أنه يمكننا الإبقاء على ميسي، فذلك لأننا نعرف فقط الأرقام من الإدارة السابقة. وقدمنا لاليغا بخسائر قدرها 89 مليون يورو مما سمح لنا ببذل قصارى جهدنا".

"عندما أعطتنا الليغا توقعات عن ديوننا كنا متفائلين بإمكانية إتمام الصفقة، ولكن تبين لاحقا أنه لا يمكننا إنهاءها، رغم أننا توصلنا لاتفاق مع ميسي على كافة بنود تمديد العقد".

وأضاف "لقد حظي ليو أيضًا بوقت للتفكير، لكننا رأينا أنه لا يمكن أن يُمدد العقد، على الرغم من حقيقة أن اللاعب بذل الكثير من الجهود وقبل الخصومات لملاءمة عقده مع الحد الأقصى للراتب. ولكن عندما رأينا حجم الكارثة (المالية) تأكدنا أنه لا يمكننا إتمام الاتفاق معه".

ولفت إلى أن "الطرفين كانا يودان نهاية مختلفة، لكن علينا أن نقبل أن الفكرة التي كانت لدينا في البداية لا يمكن تحقيقها. انتهت إحدى أجمل القصص في كرة القدم، التي عادة لا تدوم طويلاً.. أفضل أن أتذكر اللحظات الجيدة لا اللحظات السيئة. نحن متحمسون للفريق ويبدو ليو سعيدًا في باريس".

وقال لابورتا إن  "جماهير الكامب نو لم تصدر صيحات الاستهجان ضد ميسي، ما حدث هو أن الجماهير تدافع عن برشلونة وتعرف أن الفريق بأمس الحاجة للوحدة.. بالنسبة للعناق، في المفاوضات التي كان الطرفان يأملان أن تكون مثمرة، لم ينجح الأمر. هناك خيبة أمل متبادلة. أنا شخصيا لدي التقدير نفسه لميسي كما كنت في السابق، إنه أمر مؤسف أن القصة لم تنته بالطريقة التي أردناها".

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

استقالة واتهامات للابورتا ودور خفي لرئيس ريال مدريد.. رحيل ميسي يفجر خلافات داخل إدارة برشلونة

فضل خاومي لوبيس تقديم استقالته ليتمكن من الحديث بحرية عما جرى في قضية ميسي، وقال “أنا أستقيل لأتمتع بحرية قول ما يعتقده كثير من مشجعي برشلونة، والمطالبة بالشفافية التي لم تكن موجودة”.

9/8/2021
المزيد من رياضة

بالفيديو- أثار الخلاف على مواقع التواصل.. هل طرد لوكا زيدان بالدوري الإسباني قاس أم مستحق؟

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس لوكا زيدان (غيتي)

فارس إبراهيم للجزيرة نت: الدعم المعنوي وراء تتويجي بذهبية أولمبياد طوكيو وأسعى لأصبح أبرز أساطير رفع الأثقال عالميا

فارس يحمل ذهبية أولمبياد طوكيو (رويترز)

جواز سفر وحجر صحي.. كيف تسافر الخيول للمشاركة في المسابقات الدولية؟

رحلات الخيول تكلف مبالغ كبيرة ولكن ملاكها قد يعوضون ذلك بالجوائز الضخمة للمسابقات (رويترز)

صفقة مرتقبة في الدوري الإيطالي.. ميلان وإنتر معروضان للبيع

قطبا ميلان قد ينتقلان إلى مالكين جديدين خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
الأكثر قراءة

حركة طالبان.. النشأة والفكر والتنظيم

قادة طالبان أثناء تسليم القصر الجمهوري

شاهد- لحظة سقوط أفغان تعلقوا بعجلات طائرة عسكرية أميركية في كابل

(الجزيرة)

وزير الدفاع البريطاني غالب دموعه وهذه حصيلة تدخل بلاده بعد 20 عاما.. 31 مليار دولار وآلاف القتلى والجرحى

مئات الجنود البريطانيين في طريقهم إلى أفغانستان للإشراف على إجلاء الدبلوماسيين والرعايا البريطانيين (رويترز)

مكانه لا يزال مجهولا.. تفاصيل مثيرة عن هروب الرئيس الأفغاني

(الجزيرة)