ضربة قاضية لمشروع دوري "السوبر الأوروبي"

أكدت رابطة الأندية الأوروبية اليوم الاثنين أن 9 أندية من 12 ناديا استعادت عضويتها بالرابطة بعد انضمامها لمقترح دوري السوبر الأوروبي، قبل انهيار المشروع بينما بقي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس خارج الرابطة.

ولم تقبل الأندية الثلاثة العودة للرابطة التي تمثل مصالح الأندية المحترفة في الاتحاد الأوروبي (اليويفا) إذ تتمسك بالأمل في إحياء المشروع بعد فشل إطلاقه في أبريل/نيسان الماضي.

ولا يزال بإمكان الأندية التسعة التأثير في اتجاه الكرة الأوروبية بالمستقبل بعد قبول عودتها للرابطة.

وأعلنت الرابطة في بيان "وافقت رابطة الأندية الأوروبية على استعادة الأندية التالية عضويتها خلال الدورة 2019-2023، وهي: ميلان وأرسنال وتشلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير".

وأضافت "أخذ المجلس التنفيذي للرابطة في الاعتبار إدراك الأندية أن ما يسمى بمشروع دوري السوبر الأوروبي لا يصب في مصلحة قطاع أوسع من مجتمع كرة القدم وقراراتها بالتخلي عن المشروع تماما".

وتولى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان رئاسة رابطة الأندية الأوروبية خلفا لأندريا آنييلي رئيس يوفنتوس في أبريل/نيسان، بعد ترك المسؤول الإيطالي منصبه ليشغل رئاسة دوري السوبر الأوروبي.

وأصدرت فرق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بيانا في 30 يوليو/تموز للتأكيد على التمسك بمشروع دوري السوبر، بعد أن قضت محكمة بإيقاف الإجراءات الانضباطية من اليويفا ضد الأندية المؤسسة للمشروع.