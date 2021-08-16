صيف 2022.. نجوم متوفرون مجانا

بعد نجاح باريس سان جيرمان، بضم 4 نجوم بارزين مجانا ورفع قيمة تشكيلة النادي الباريسي بنحو نصف مليار يورو، باتت الفرق تحاول النسج عن المنوال نفسه.

واستطاع سان جيرمان أن يضم لاعبين من الطراز الأول دون أن يدفع يورو واحدا، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس والهولندي جيني فينالدوم والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وفي الصيف المقبل، سيكون 3 نجوم من العيار الثقيل متوفرين مجانا، هم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، والفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.