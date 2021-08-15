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هؤلاء اللاعبون لا يريدهم كومان في برشلونة

كومان يعتمد على تشكيلة شابة (غيتي)
كومان يعتمد على تشكيلة شابة (غيتي)
15/8/2021

رسالة غير مباشرة أرسلها الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة إلى 5 لاعبين مفادها أن لا مستقبل لهم مع البرسا.

فكومان لم يستدعِ الفرنسي صامويل أومتيتي والبرازيلي فيليب كوتينيو والبوسني ميراليم بيانيتش والإسباني أليكس كولادو، للمواجهة الأولى في الليغا هذا الموسم ضد ريال سوسييداد.

وهذا يعني أن هؤلاء اللاعبين ليسوا ضمن خطط المدرب الهولندي، الذي استدعى مكانهم اللاعبين الشباب، أمثال النمساوي يوسف ديمير ونيكو غونزاليس وغافي وأليخاندرو بالدي وراي ماناج.

إضافة إلى الصفقتين الجديدتين اللتين نجح البرسا في تسجيلهما بالساعات الأخيرة، وهما الهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك غارسيا.

ويستطيع كومان أيضا الاعتماد في الأسابيع المقبلة على لاعبين مصابين، كالإسباني أوسكار مينغيزا والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن والإسباني أنسو فاتي والفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

المصدر : ماركا

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