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في ليلة تقديم ميسي ولاعبي الفريق الجدد.. سان جيرمان يفوز بصعوبة على ستراسبورغ

قدم سان جيرمان لاعبيه الخمسة (ميسي والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس والهولندي جيني فينالدوم) الجدد إلى الجماهير (رويترز)
قدم سان جيرمان لاعبيه الخمسة (ميسي والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس والهولندي جيني فينالدوم) الجدد إلى الجماهير (رويترز)
14/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202112:18 AM (مكة المكرمة)

انفرد فريق باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه ستراسبورغ 4-2 في المرحلة الثانية من المسابقة.

ولقن فريق نيس مضيفه ليل حامل اللقب درسا قاسيا، وفاز عليه برباعية نظيفة.

وعلى ملعب "حديقة الأمراء"، حقق الفريق الباريسي فوزه الثاني على التوالي، في غياب الوافد الأرجنتيني الجديد ليونيل ميسي وزميله البرازيلي نيمار.

وقبل المباراة، قدم سان جيرمان لاعبيه الخمسة (ميسي والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس والهولندي جيني فينالدوم) الجدد إلى الجماهير.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط، وظل ستراسبورغ في قاع الترتيب من دون نقاط.

وتقدم سان جيرمان بثلاثة أهداف مبكرة، حملت تواقيع ماورو إيكاردي (3) وكيليان مبابي (25) وجوليان دراكسلر (27).

لكن ستراسبورغ استعاد إتزانه، ورد بهدفين عن طريق كيفين غاميرو (53) ولودوفيتش أغورك (64).

وتعرض ستراسبورغ لصدمة قوية في الدقيقة الـ82 تمثلت في طرد ألكسندر دجيكو، ليستغل سان جيرمان النقص العددي لصالحه ويحرز بابلو سارابيا الهدف الرابع لأصحاب الأرض قبل 4 دقائق من النهاية.

المصدر : وكالات

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