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ريال مدريد أغلق الباب بوجهه ويوفنتوس يفضل رحيله.. معضلة رونالدو وراتبه الكبير

عدة عقبات ظهرت في طريق الطلاق الودي بين كل من يوفنتوس و"الدون" هذا الصيف (رويترز)
عدة عقبات ظهرت في طريق الطلاق الودي بين كل من يوفنتوس و"الدون" هذا الصيف (رويترز)
14/8/2021

مع دخول فترة الانتقالات الصيفية مرحلة حاسمة، فإن أحد الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد، هل سيكمل كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس؟

لم يكن "البيانكونيري" محصنا من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكبار فرق القارة العجوز، وعلى ما يبدو فإنه يريد التخلص من راتب رونالدو البالغ 31 مليون يورو سنويا، كما يقاسمه النجم البرتغالي هذه الرغبة في الانفصال.

ومع ذلك، ظهرت عدة عقبات في طريق الطلاق الودي بين كل من يوفنتوس و"الدون" هذا الصيف، مما يعني أن خروجه غير مرجح.

ريال مدريد أغلق الباب

قبل نهاية الموسم الماضي، عرض رونالدو -عبر وكيل أعماله- خدماته لناديه السابق. ومع ذلك، رفض النادي على الفور هذا الاقتراح، مع تركيز "الميرينغي" الكامل على الظفر بتوقيع النجم الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ميسي بسان جيرمان يعني استبعاد رونالدو

الخيار الثاني الذي بدا ممكنا في السابق كان الانتقال إلى سان جيرمان، الذي كان يبحث عن رونالدو وليونيل ميسي في الأشهر السابقة.

ومع ذلك، فإن قرارهم بضم ميسي يعني أن فكرة إحضار رونالدو إلى "حديقة الأمراء" أصبحت مستحيلة.

الانتقال إلى اليونايتد

كانت هناك شائعات في وقت سابق من هذا الصيف، بأن رونالدو يمكن أن يعود إلى مانشستر يونايتد الذي طال انتظاره، حيث قضى بين جنبات النادي 6 أعوام مذهلة بين عامي 2003 و2009. ومع ذلك، فإن الشياطين الحمر يريدون -بشكل أساسي- الفصل في مستقبل بول بوغبا، لأن عقد النجم الفرنسي ينتهي الصيف المقبل، ولهذا يريدون إبقاء بوغبا في "أولد ترافورد" بدل إعادة كريستيانو إليه.

السنة الأخيرة من عقد يوفنتوس

رغم تصريحات مسؤولي يوفنتوس أن رونالدو باق وهو لاعب رئيسي في الفريق، فإنهم يعلمون أن رحيله سيوفر مبلغا كبيرا من المال للمساعدة في إعادة البناء التي يرغب فيها المدرب ماسيميليانو أليغري، بما في ذلك التعاقد مع مانويل لوكاتيلي واستعادة ميراليم بيانيتش.

ورغم كل ما ذكر، فإن عدم وجود عروض من أندية أخرى يعني أن جهودهم لإنهاء فترة رونالدو في تورينو، صعبة.

المصدر : ماركا

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