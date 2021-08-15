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توتنهام يصعق مانشستر سيتي في أولى مباريات الموسم الجديد بالبريميرليغ

ارتدى الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ثوب الإجادة، بعدما قاد الفريق اللندني للفوز (رويترز)
ارتدى الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ثوب الإجادة، بعدما قاد الفريق اللندني للفوز (رويترز)
15/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202108:52 PM (مكة المكرمة)

وجه توتنهام لطمة قوية لضيفه مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بداية مشوار الفريقين بالموسم الجديد للمسابقة العريقة، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في قمة مباريات المرحلة الأولى للبطولة.

وفي ظل غياب هاري كين، هداف "السبيرز" عن قائمة الفريق في المباراة، ارتدى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ثوب الإجادة، بعدما قاد الفريق اللندني للفوز، بفضل هدفه الذي أحرزه في الدقيقة 55، ليلحق الخسارة الأولى بالفريق السماوي في المسابقة خلال الموسم الجديد.

ويسعى كين، الذي توج هدافا للبطولة في الموسم الماضي، للانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الموسم، أملا في الحصول على الألقاب مع فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي يسعى هو الآخر لتعويض رحيل المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل صدمة لجماهير "السيتيزنز" التي تحلم بالاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخ الفريق بالدوري الإنجليزي.

المصدر : وكالات

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