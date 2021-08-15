باق في سان جيرمان أو راحل لريال مدريد.. قصة مبابي تدخل منعطفا حاسما

دخلت قصة انتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، منعطفا حاسما. وسط الحديث عن توترات متزايدة بين اللاعب والفريق الباريسي.

وكان رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي أكد أن "مبابي قال سابقا إنه يريد فريقا تنافسيا، لا أعتقد أننا سنحصل على فريق أكثر تنافسية اليوم، لم يعد هناك أعذار لفعل أي شيء سوى البقاء".

ويوم الخميس الماضي، ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية (Gazzetta dello Sport) أن مبابي -الذي انطلقت صافرات استهجان ضده من أنصار سان جيرمان خلال مباراة أمس ضد ستراسبورغ- سيكسر صمته بشأن مستقبله غدا الاثنين.

ويبدو أن ريال مدريد -بحسب صحيفة "ماركا" (Marca)- يترصد ويتأهب ويراقب ماذا يحدث مع اللاعب، وهذا لا يعني أن "الملكي" سيحصل على الدولي الفرنسي، وسيحتاج فلورنتينو بيريز رئيس "الميرينغي" إلى استخدام كل قدراته لإقناع الفريق الباريسي بالتخلي عن نجمه الشاب.

الوضع الحالي مع مبابي

لن يمدد عقده

لم يتحدث مبابي علنًا عن هذا الأمر، لكن الفريق الباريسي يدرك أن ليس لدى اللاعب نية لتمديد عقده الحالي الذي ينتهي صيف العام المقبل.

وعرض سان جيرمان عقدًا مدته 6 سنوات قيمته مماثلة لراتب نيمار (36 مليون يورو سنويا) لكن مبابي رفضه.

ويعلم مبابي -وفقا للصحيفة المقربة من الريال- أنه سيكون النجم الأول في الفريق الملكي، ويفضل الانتقال إلى إسبانيا هذا الصيف.

الوقت الحالي، لا يريد سان جيرمان أن يغادر اللاعب هذا الصيف، رغم أن البعض في النادي يقترحون أنه قد يكون من الأفضل بيعه هذا الصيف بدلاً من خسارته مجانا، في غضون 12 شهرًا.

2- ضغط هائل

الضغط على مبابي من سان جيرمان هائل، حيث يواصل الفريق تقديم المزيد والمزيد من الصفقات الجذابة والتعاقدات التي حولت الفريق إلى تشكيلة تنافسية من الطراز الأول.

كما يبذل لاعبو الفريق الباريسي كل ما في وسعهم لإقناعه بالبقاء، حيث عمل نيمار فترة طويلة لإبقائه في العاصمة، في وقت أخبره الوافدان الجديدان، سيرغيو راموس وليونيل ميسي، أنهما يريدانه أن يظل جزءًا من الفريق.

وتشكل صافرات الاستهجان أيضا من مشجعي النادي نوعا من الضغط على مبابي لدفعه ليوقع صفقة جديدة.

3- عرض ريال

ينتظر ريال مدريد اللحظة المناسبة للانقضاض على مبابي هذا الصيف. ويعتقد فريق العاصمة الإسبانية أنه مستعد لتقديم عرض وقادر ماليا على إبرام صفقة مناسبة.

وينتظر "لوس بلانكوس" حتى تتصاعد التوترات بشكل خاص بين اللاعب وسان جيرمان قبل الانتقال. لكن الجانب الفرنسي يدرك أن ناديًا واحدًا فقط (ريال) مستعد لدفع مبلغ كبير للاعب سينتهي عقده في غضون عام.

وستكون الأيام 14 المقبلة حاسمة، وقد تشهد قيام ريال بخطوة كبيرة نحو ضم أحد أكثر اللاعبين الواعدين في كرة القدم العالمية.

وتختم الصحيفة الإسبانية بأنه "إذا تمكن الريال من إحضار مبابي هذا الصيف، فإنهم سيفعلون ذلك ولن ينتظروا حتى الصيف المقبل للحصول عليه مجانا".