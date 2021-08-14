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فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في البريميرليغ

هي المرة الأولى منذ 45 عاما التي يخسر فيها أرسنال مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي ضد فريق صاعد إلى الدرجة الأولى (غيتي)
هي المرة الأولى منذ 45 عاما التي يخسر فيها أرسنال مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي ضد فريق صاعد إلى الدرجة الأولى (غيتي)
13/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202112:30 AM (مكة المكرمة)

حقق فريق برينتفورد، الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فوزا تاريخيا على ضيفه أرسنال بهدفين نظيفين في المرحلة الأولى من المسابقة.

ونجح برينتفورد في تحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد (بريميرليغ)، الذي تم استحداثه عام 1992، وذلك في المشاركة الأولى له مع أندية الدوري الممتاز منذ موسم 1946-1947.

وسجل هدفي برينتفورد كل من سيرخي كانوس (22) وكريستيان نورغارد (72).

وهي المرة الأولى منذ 45 عاما التي يخسر فيها أرسنال مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي ضد فريق صاعد إلى الدرجة الأولى.

يذكر أن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة تستكمل يوم السبت، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد، في حين يلعب تشلسي مع كريستال بالاس، وبيرنلي مع برايتون، وإيفرتون مع ساوثهامبتون، وليستر سيتي مع
وولفرهامبتون، ونوريتش سيتي مع ليفربول.

وتختتم منافسات المرحلة الأولى بمواجهتين، تجمع الأولى ويستهام ومضيفه نيوكاسل، في وقت يواجه فيه حامل اللقب مانشستر سيتي مضيفه توتنهام.

المصدر : وكالات

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