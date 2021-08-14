فقده بسبب جائحة كورونا.. ميسي يساعد مايكل جوردان على استعادة جزء من ثروته

انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان ليس له تأثير على كرة القدم فحسب، بل لديه تداعيات اقتصادية ومالية أيضا، وهذا يعني أخبارا جيدة لأسطورة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة "إن بي إيه" (NBA) مايكل جوردان.

وتلقت ثروة لاعب شيكاغو بولز السابق ضربة كبيرة خلال جائحة كوفيد-19، لكن مع وصول ميسي إلى باريس قد يسترد جوردان بعض الأموال التي فقدها.

وأظهرت مجلة "فوربس" (Forbes) العالمية أن جوردان خسر حوالي 24% من أمواله خلال الوباء، إذ تراجع صافي ثروته من 2.1 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار.

ولكن، كيف سيؤثر انتقال ميسي إلى باريس على مايكل جوردان؟

ميسي أحد أشهر الرياضيين في العالم، والمشجعون دائمًا يريدون شراء قمصانه والأدوات الرياضية الخاصة به، وقميص سان جيرمان من علامة "نايك جوردان" (Nike’s Jordan) التجارية.

وكانت علامة "جوردان" بدأت صناعة قمصان سان جيرمان منذ موسم 2018-2019، في حين يحصل مايكل جوردان على ربح بنسبة 5% لكل قميص تم بيعه.

ومن المتوقع أن يُباع حوالي 2.5 مليون قميص يحمل اسم الأرجنتيني ميسي هذا الموسم، وهو ما من شأنه أن يمنح جوردان مبلغا كبيرا من المال.

وحتى الآن، باع باريس سان جيرمان قمصانا لميسي بنحو 120 مليون يورو منذ طرحه للبيع، وهذا سيُكسب جوردان 6 ملايين يورو في عطلة نهاية أسبوع واحدة، ومع مرور الأيام سيتضاعف هذا الرقم.