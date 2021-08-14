ريال مدريد يعلق على تقرير إعلامي زعم احتمالية انتقاله إلى البريميرليغ

نفى ريال مدريد -في بيان أصدره اليوم السبت- رغبته في مغادرة الدوري الإسباني والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا النفي جاء بعد تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundo deportivo)، وأُكد فيه أن إدارة الملكي تدرس الانسحاب من الليغا، والانضمام إلى البريميرليغ.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية -في التقرير الذي نشر اليوم السبت- أن رئيس النادي المدريدي فلورنتينو بيريز يدرس مع مجلس الإدارة إمكانية الخروج من الدوري؛ في تصعيد جديد لمواجهته المستمرة مع رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس.

غير أن هذه الخطوة تواجه عقبة كبيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطرح مشاكل قانونية وسياسية في انضمام ريال إلى الدوري الإنجليزي.

ووفقا للوائح البريميرليغ، سيكون من المستحيل على "الميرينغي" الانضمام إلى البريميرليغ لأن الأندية من إنجلترا وويلز فقط هي التي يمكنها اللعب في الدوري الممتاز.

ووفق الصحيفة؛ يدرس ريال مدريد خيارات أخرى تشمل الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الألماني.

وأوضح الريال -في بيانه- "أن هذه المعلومات خاطئة تماما وعبثية ومستحيلة وهدفها إزعاج -مرة أخرى- سير العمل اليومي في نادينا".

بدوره، نفى تيباس تقرير "موندو ديبورتيفو" اليوم بتغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قائلا إن "هناك الكثير من الهراء يحدث هذه الأيام".