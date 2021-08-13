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مصادفات التاريخ.. انضم لسان جيرمان تفز بكأس العالم

هل يفعلها ميسي ويتوج مسيرته الكروية المظفرة بلقب مونديال قطر 2022 (رويترز)
هل يفعلها ميسي ويتوج مسيرته الكروية المظفرة بلقب مونديال قطر 2022 (رويترز)
13/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202110:38 AM (مكة المكرمة)

منذ انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان، ولا تتوقف شركات الإحصاءات والمواقع المتخصصة في رصد الأرقام، عن إصدار تقارير ومقارنات ومصادفات مثيرة.

وآخر هذه المصادفات تقول إن لاعبين انضما للفريق الباريسي، وفازا في العام التالي ببطولة كأس العالم.

وهذا الأمر دفع جماهير كرة القدم لطرح السؤال: هل يفعلها ميسي ويظفر بلقب مونديال قطر؟

في عام 2001، تعاقد فريق العاصمة الفرنسية مع الساحر البرازيلي رونالدينيو وفاز في العام التالي، مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2002 الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي عام 2017، تعاقد سان جيرمان مع الفرنسي كليان مبابي، وظفر النجم الشاب في العام التالي بلقب مونديال 2018 الذي احتضنته روسيا.

ويأمل محبو ميسي (34 عاما) أن يُتوج بلقب المونديال القطري الذي يُعد آخر فرصة للأسطورة، الذي فاز مع منتخب بلاده الشهر الماضي بلقب كوبا أميركا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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