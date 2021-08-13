البلجيكي لوكاكو أغلى لاعب في التاريخ

أصبح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم من حيث صفقات الانتقالات مجمعة، بعدما انتقل إلى نادي تشلسي قادما من إنتر ميلان، أمس الخميس بصفقة تُقدر بنحو 115 مليون يورو.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- عن تفوق لوكاكو على النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، ليصبح أغلى اللاعبين في كرة القدم برسوم انتقال تراكمية بين الأندية بقيمة بلغت 327.5 مليون يورو.

وأصبح نيمار في المركز الثاني بقيمة انتقالات تصل إلى 310.2 ملايين يورو، متفوقا على صاحب المركز الثالث كريستيانو رونالدو بقيمة وصلت إلى 230 مليون يورو.

وأوضح "ترانسفير ماركت" أنه ببيع لوكاكو مقابل 115 مليون يورو، أصبح أيضا أغلى صفقة بيع لناد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث كان هذا المكان مسجلا باسم بول بوغبا، عندما انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو منذ 5 سنوات.

وأشار إلى أن المهاجم البلجيكي أيضا حقق الرقم القياسي في أغلى صفقة انتقال بالنسبة لتشلسي، متفوقا على الألماني كاي هافرتز والحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا بمبلغ 80 مليون يورو لكل منهما.

ووفق الموقع المتخصص في قيمة اللاعبين، انضم لوكاكو كذلك إلى مجموعة مكونة من 12 لاعبًا كلفت صفقات انتقالهم ما لا يقل عن 100 مليون يورو.