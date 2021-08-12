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4 آلاف يورو في الساعة.. هذا ما يتقاضاه ميسي مع سان جيرمان

فجأة أصبحت حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي صفقة رابحة، وانطلق قطار المال مع وصول ميسي إلى باريس (رويترز)
فجأة أصبحت حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي صفقة رابحة، وانطلق قطار المال مع وصول ميسي إلى باريس (رويترز)
12/8/2021

لا تزال أخبار انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى سان جيرمان تتصدر عناوين وسائل الإعلام العالمية، خاصة أن الانعكاسات الرياضية والاقتصادية والإيرادات التي سيجلبها للنادي الباريسي ستكون هائلة.

فاللاعب الذي وقع عقدا يمتد حتى صيف 2023، مع بند في العقد يسمح بتمديد التعاقد لعام إضافي، سيتقاضى راتبا يصل إلى 35 مليون يورو.

وفندت بعض المواقع المتخصصة هذا الراتب ليظهر لدينا أن "البولغا" يتقاضى:

  •  2.9 مليون يورو شهريا
  • 675 ألف يورو أسبوعيا
  • 96 ألف و428 يورو يوميا
  • 4 آلاف يورو في الساعة
  • 67 يوروا في الدقيقة
  • يوروا واحدا في الثانية

وبمجرد انتشار نبأ توقيع ميسي عقدا مع سان جيرمان، بدأت القمصان التي تحمل اسمه تنفد من المحالّ التجارية، وتهافت الملايين على حسابات النادي الفرنسي بمواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة كل ما هو جديد، وفجأة أصبحت حقوق البث التلفزيوني صفقة رابحة، فقد انطلق قطار المال مع وصول ميسي إلى باريس.

وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي للصحفيين أمس الأربعاء إن الناس ستنتابهم حالة من الذهول من الإيرادات التي سيجلبها اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، والحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، بعد أن انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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11/8/2021
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