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وصل قبل ساعتين من الموعد.. فيديو لأول تدريبات ميسي مع سان جيرمان

12/8/2021

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يريد تضييع أي وقت، ويحاول ترك انطباع إيجابي سريع مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان.

فالساحر الأرجنتيني وصل قبل انطلاق حصة التدريب بساعتين، وبدأ بالتعرف على ملاعب وصالات التدريب، ثم تحدث مع المدرب والطاقمين الفني والتدريبي.

يذكر أن ميسي من نفس مدينة روساريو موطن موريسيو بوتشيتينيو مدرب سان جيرمان، لكنهما لم يلعبا معا في فريق ولم يتنافسا أو يشرف بوتشيتينيو في السابق على ميسي.

ولأنهما يعرفان بعضهما البعض، فكانت فرصة ليناقشا الأفكار والتوقعات من الموسم الجديد.

وشارك ميسي في تدريب جانبي ولم يتدرب مع المجموعة، ولكنه خاض تدريبات فردية تحت إشراف أحد أفراد الطاقم التدريبي.

ومن المفترض ألا يكون النجم الأرجنتيني ضمن قائمة الفريق في المباراة القادمة ضد ستراسبورغ نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر : ماركا + مواقع التواصل الاجتماعي

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