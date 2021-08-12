مان سيتي الأبرز للحفاظ على لقب البريميرليغ.. مان يونايتد متربص وليفربول متأهب وتشلسي متحفز

بعد التعاقد مع جادون سانشو ورفائيل فاران لا يملك مانشستر يونايتد أي عذر لمنافسة جاره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضم "المانيو" الجناح الإنجليزي سانشو من دورتموند في صفقة كلفت 101 مليون دولار، في يوليو/تموز، قبل أن يخطف المدافع الفرنسي فاران من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو.

وسيضيف فاران السرعة والاستقرار في دفاع كان يعتمد بشكل كبير على وجود هاري مغواير في آخر موسمين، بينما يستطيع سانشو قيادة الهجوم مع زميله برونو فرنانديز.

وجدد يونايتد عقد المدرب أولي غونار سولشاير 3 مواسم، ويجب على مهاجمه السابق إعادة بطل الدوري 20 مرة إلى المكانة التي كان عليها قبل اعتزال أليكس فيرغسون في 2013.

وما زال المان سيتي حامل لقب البريمرليغ الذي ينطلق موسمه الجديد غدا الجمعة، هو الطرف الأبرز في مانشستر في الوقت الحالي والمرشح للحفاظ على لقبه، بعد التعاقد مع جاك غريليش في صفقة قياسية بالدوري مقابل 100 مليون دولار.

وحصل سولشاير على فرص ودعم مالي أكثر مما حصل عليه من خلفوا فيرغسون، وإذا لم يستطع قيادة الفريق للمنافسة على اللقب سيعود الحديث حول مدى ملاءمته لتدريب أكبر وأنجح فريق في إنجلترا.

وقال غاري نيفل قائد يونايتد السابق "الموسم الماضي كان مرضيا فيما يتعلق بالمسيرة لكن هذا العام يجب على الفريق الاقتراب أكثر. يجب المنافسة على اللقب وهذا سيكون صعبا". لكن يونايتد لا يواجه منافسة من سيتي فقط.

تهديد تشيلسي

وسيمثل تشيلسي تهديدا في الموسم الأول منذ البداية للمدرب توماس توخيل الذي نجح في تحويل فريق افتقر للإبداع مع المدرب السابق فرانك لامبارد إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال 4 أشهر فقط من توليه المسؤولية، ثم ظفر أمس بكأس السوبر الأوروبي.

وأثبت المدرب الألماني ذكاءه الخططي وقام بتحويل فريق وديع إلى منافس شرس اهتزت شباكه مرتين فقط في أول 14 مباراة مع توخيل بجميع المسابقات.

واقترب الفريق من حل مشاكله الهجومية بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أحرز 64 هدفا مع إنتر بجميع المسابقات في الموسم الماضي.

وسيعود ليفربول للمنافسة بعد تعثره في الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي.

وبعودة قائد دفاعه فيرجيل فان دايك، وجو غوميز سيأمل ليفربول في تحسن حظه بعد ابتلائه بالإصابات في الموسم الماضي.

وعزز يورغن كلوب دفاعه بالتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي على أمل عدم تكرار مع حدث في الموسم الماضي عندما اهتزت شباكه 42 مرة وهو أسوأ سجل دفاعي له في 4 أعوام.

ويسعى ليستر سيتي لدخول المربع الذهبي، بعدما أخفق في بلوغ دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين، كما يأمل أرسنال وتوتنهام هوتسبير في العودة إلى البطولة القارية الأبرز.