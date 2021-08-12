لماذا رفض الاتحاد الإسباني صفقة استثمار بنحو 3 مليارات يورو؟

رغم أنها ستضخ مليارات الدولارات في الدوري الإسباني لكرة القدم الذي تضررت أنديته بشدة جراء تداعيات فيروس كورونا، رفض الاتحاد الاتحاد صفقة استثمارية ضخمة بين شركة أميركية ورابطة الليغا.

وبرر الاتحاد الرفض بأن الصفقة "تزيد من عدم المساواة" وقد تؤثر على مستقبل المسابقة.

وقالت رابطة الليغا الأسبوع الماضي إن شركة "سي في سي" (CVC) للأسهم الخاصة ستضخ 2.7 مليار يورو في الدوري مقابل 10% من الأرباح وحصة بالنسبة نفسها من معظم الأعمال التجارية للدوري، مع تخصيص 90% من الأموال التي سيتم ضخها للأندية.

وأضافت الرابطة أن هذه الصفقة التي يطلق عليها "دعم الدوري الإسباني"، ستعزز قوة الأندية وتمنحها الأموال للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية الجديدة ومشاريع التحديث، إضافة لزيادة الأموال التي يتم إنفاقها على رواتب اللاعبين.

وقال الاتحاد الإسباني -في بيان أثار حفيظة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري- "يدرك الاتحاد الإسباني الشكاوى والتعليقات المختلفة التي صدرت من أندية الدرجتين الأولى والثانية ضد هذه الاتفاقية، لذلك فهو يعارضها بشدة".

وتابع أن "النقطة الأكثر أهمية أن هذا الاتفاق سيزيد من عدم المساواة، وسيجعل التطوير المناسب لشكل المسابقة الإسبانية لكرة القدم مستحيلا بشكل أساسي".

وفي تغريدة قوية على حسابه في تويتر، قال تيباس إن الاتحاد الإسباني لم يدرس بشكل صحيح صفقة "سي في سي" المقترحة، وسارع بانتقاد رابطة الدوري الرغم التزامه الصمت تجاه دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

وأضاف تيباس، "أصدر الاتحاد الإسباني أخيرا وبعد طول انتظار بيانا بشأن دوري السوبر الأوروبي.. لا! حول مشروع يقضي على كرة القدم الإسبانية، لم يقولوا شيئا.. بالطبع، لا يفشلون في الهجوم على الدوري الإسباني. يجب إطاعة التعليمات. حتى إذا لم يدرسوا المشروع".

وقال نادي ريال مدريد -أول أمس الثلاثاء- إنه سيرفع دعوى مدنية وجنائية ضد تيباس وخافيير دي خايمي جيخارو رئيس شركة سي في سي بشأن صفقتهما المقترحة.

وعارض برشلونة كذلك الصفقة، وقال خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني إن الصفقة بمثابة "رهن لحقوق النادي خلال الأعوام الـ50 المقبلة".

وقال إنه سيرفضها رغم أن الصفقة كانت ستساهم في تخفيف المشاكل المالية للبرسا والسماح له بتجديد عقد قائده ليونيل ميسي الذي انتقل لباريس سان جيرمان بالفعل.