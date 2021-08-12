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قطر تقدمت 16 مركزا.. بلجيكا الأولى عالميا وتونس عربيا في تصنيف الفيفا

جاءت طفرة منتخب قطر بعد بلوغه المربع الذهبي للكأس الذهبية (رويترز)
جاءت طفرة منتخب قطر بعد بلوغه المربع الذهبي للكأس الذهبية (رويترز)
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202101:55 PM (مكة المكرمة)

انضم المنتخب الإيطالي، بطل يورو 2020، والمنتخب الأرجنتيني، بطل كوبا أميركا، لقائمة المصنفين العشرة الأوائل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

وتقدم المنتخب الإيطالي للمركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي، وصيف "يورو 2020".

وصعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس بعدما أنهى نجمه ليونيل ميسي صيامه عن الألقاب وقاد بلاده للتتويج باللقب القاري على حساب البرازيل.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف، رغم خروجه من دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية، في حين حل منتخب البرازيل ثانيا رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثالث، يليه المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، ثم المنتخب الإيطالي في المركز الخامس.

وحل منتخب الأرجنتين في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والمكسيك في المركز التاسع وأميركا في المركز العاشر.

وتقدم المنتخب الأميركي 10 مراكز في التصنيف بعد فوزه بالكأس الذهبية، لكنه ظل خلف منتخب المكسيك وصيف البطولة القارية.

وتقدمت قطر، مضيفة مونديال 2022، للمركز الـ 42، بعد أن قفزت 16 مركزا لتعادل أفضل مركز لها والذي بلغته عام 1993.

وجاءت الطفرة التي حققها المنتخب القطري بعد بلوغه المربع الذهبي للكأس الذهبية.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف المنتخبات الآسيوية محتلا المركز الـ 24، في حين تصدرت السنغال تصنيف المنتخبات الأفريقية.

ويتصدر منتخب تونس (28 في التصنيف العالمي)، تصنيف المنتخبات العربية يليه منتخب الجزائر (30 عالميا) ثم المغرب (32 عالميا)، فيما احتل "العنابي" المركز الرابع عربيا (42 عالميا).

المصدر : وكالات

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