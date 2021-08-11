ميسي بات الأعلى دخلا.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أعلى اللاعبين دخلا في باريس سان جيرمان فور انضمامه للفريق بصفقة مجانية، قادما من برشلونة.

ويضم الفريق الباريسي نجوما يحلم كبار أوروبا بضمهم، ولكن هؤلاء النجوم يتقاضون رواتب تفوق 300 مليون يورو سنويا، وهذا يفوق قدرات فرق كثيرة في أوروبا والعالم.

ولكن هناك عدة مستويات من الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون في الفريق الباريسي، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

المستوى الأول: يضم الثلاثي الذهبي (إم إن إم)، فميسي يقترب راتبه السنوي من 40 مليون يورو، والبرازيلي نيمار يتقاضى نحو 36 مليون يورو، وراتب الفرنسي كليان مبابي 25 مليون يورو.

المستوى الثاني: الإسباني المخضرم سيرخيو راموس -القائد السابق لريال مدريد- يتقاضى نحو 20 مليون يورو سنويا، في حين لاعبون كالحارس الإيطالي دوناروما، والبرازيلي ماركينيوز، والإيطالي ماركو فيراتي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي يتقاضون رواتب تتراوح بين 10 و15 مليون يورو سنويا.

المستوى الثالث: يضم لاعبيَن تعاقد معهما الفريق حديثا، وهما المغربي أشرف حكيمي -من إنتر ميلان- والهولندي جيني فينالدوم -بصفقة مجانية من ليفربول- ويتقاضى كل منهما 9.8 ملايين يورو.

أما باقي اللاعبين كالإسباني أندير هيريرا، والأرجنتيني ليوناردو باريديس، فيتقاضيان 8.5 ملايين يورو سنويا. والألماني يوليان دراكسلر (7.6 ملايين يورو) والفرنسي إدريسا غانغيه (7 ملايين يورو).

في حين يتقاضى 5 ملايين يورو لاعبون، مثل السنغالي عبدو ديالو، والبرازيلي رافينيا، والإسبانيان خوان برنارت، وبابلو سرابيا، والألماني تيلو كيهرير، والفرنسي كيرزوا.